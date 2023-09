Satispay punta a rivoluzionare il settore dei Buoni pasto

Satispay porta la concorrenza di una app digitale per pagamenti in un settore stanco e ingessato come quello dei Buoni Pasto. “Dopo lo sciopero proclamato lo scorso anno da bar e ristoranti e l’intervento del regolatore sugli sconti – ha spiegato Alberto Dalmasso fondatore e ad di Satispay – abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento per entrare in questo mercato”. Satispay, l’unicorno italiano da 1 miliardo di valore, intende dunque promuovere l’utilizzo dei buoni pasto eliminandone gli aspetti “negativi”. Ossia la gabella fino al 20% di commissioni a carico degli esercenti, che lo scorso anno avevano proclamato lo sciopero. Inoltre i tempi di incasso lunghissimi, fino a 120 giorni.

Mentre i Buoni Pasto targati Satispay, disponibili in una sezione dedicata della app, invece promettono di non applicare commissioni aggiuntive agli esercenti entro i 10 euro di valore e soli 20 centesimi per gli importi superiori. Inoltre, l’incasso avviene in un solo giorno lavorativo. La società, fondata nel 2015, ha ricevuto circa 500 milioni di finanziamenti e punta a chiudere il 2023 con 28 milioni di ricavi netti da commissioni, 600 dipendenti e una gigantesca sede a 8 piani nel quartiere isola nuova di zecca, molto somigliante a quella di Microsoft. Insomma una crescita notevole e l’ingresso nel settore Buoni Pasto è molto promettente.

“Si tratta di un mercato da 4 miliardi di euro – ha detto Dalmasso – noi puntiamo al 10% in circa 18 mesi. Già 70 mila esercenti sono pronti a prendere i nostri Buoni Pasto. Quanto ai clienti saranno società private in quanto, per avere la pubblica amministrazione che consegna Buoni Pasto a 2,5 milioni di dipendenti pubblici, bisogna partecipare alle gare Consip”. E qui sta il punto: partecipando a queste gare le grandi società che si occupano dell’emissione dei buoni pasto, per vincerle fanno sconti nell’ordine anche del 18-20% che poi finiscono sulle spalle degli esercenti. E anche i grandi gruppi utilizzano gli stessi meccanismi. Ora il regolatore ha messo un limite agli sconti intorno al 5%. Se questa regola sarà rispettata anche Satispay parteciperà a quelle gare.

“Stiamo cambiando totalmente le regole del gioco e puntiamo ad avviare una trasformazione del comparto – ha spiegato Dalmasso – Per le aziende rappresenterà anche una chiara scelta etica, orientata a generare ricadute positive sia per i propri dipendenti sia per gli esercizi commerciali di prossimità”. Quanto al guadagno pare essere assicurato dalla differenza tra l’Iva di emissione del Buono Pasto (al 4%) e quella al pagamento (10%). Al momento le maggiori aziende che emettono i ticket restaurant si sono costituite nell’Anseb, l’associazione nazionale società esercenti di buoni pasto. I soci dell’associazione sono tre: Edenred, Sodexo e Day che rappresentano il 75% del mercato dei servizi sostitutivi di mensa. Un mercato dunque molto concentrato che potrebbe vedere notevoli cambiamenti dall’entrata di un player come Satispay che porterà la sua esperienza nei pagamenti digitali in questo settore.