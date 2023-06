Se anche per l'imprenditore il profitto diventa variabile indipendente

Il politicamente corretto entra in azienda

La marea del politicamente corretto ha superato un altro argine. Le virtù teologali del Gran Borghese (parsimonia, onestà, rispetto per il lavoro) non bastano più. E se Max Weber concepiva il lavoro come vocazione se non addirittura un’ascesi spirituale, l’indagine realizzata dal Gruppo Giovani di Confimi Industria in collaborazione con Fondazione Imprendi va anche oltre . Spiega che i giovani imprenditori prediligono “un modello partecipativo” e non “basato sul profitto”

Modello Schlein

Un bel progetto che sembra ricalcare il “modello Schlein” . Grandi scenari per tutte le stagioni. Non importa se disancorati i dalla realtà. Perché poi nella concretezza quotidiana c’è l’azienda con le fatture di pagare, le scadenze fiscali da rispettare, i sindacati prolissi, i clienti morosi, le banche riottose, la pubblica amministrazione inefficienza. Al gruppo Giovani di Confimi vale la pena ricordare che in Italia l’intreccio catto-comunista che ha governato il Paese per decenni ha creato un ambiente poco favorevole alle imprese. Ormai definirsi liberali è una colpa da marchiare con la Lettera Scarlatta

Sudore sangue e sacrifici

Alla realtà fatta di sudore, sangue e sacrifici l’indagine demoscopica condotta dal gruppo Giovani di Confimi contrappone il podio dei buoni sentimenti dove spiccano competenza, integrità ed onestà, passione e impegno. “Tutti possibilmente impiegati non solo per generare profitto quanto per un benessere collettivo”. E se poi il profitto non arriva perché non sempre i buoni sentimenti sono la virtù migliore di un buon imprenditore che fine fanno le buone intenzioni? Gli errori di gestione non si cancellano con un buffetto

Una costola di Confindustria

Ma questi profeti del buonismo totale chi sono? La Confimi (Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata) è nata nel 2012 per iniziativa del Paolo Agnelli, industriale di Bergamo, che resta la figura di spicco istituzionale e mediatica. Nell’oggetto sociale compare la difesa delle piccole e medie imprese manifatturiere. Nelle presentazioni sostiene di rappresentare 45 mila imprese che impiegano 600 mila dipendenti con un fatturato aggregato- Una costola della Confindustria che si è staccata, seguendo l’esempio di Sergio Marchionne, quando il peso delle aziende statali all’interno dell’organizzazione imprenditoriale è diventata troppo ingombrante. Se si vota in base al numero dei dipendenti le Poste vinceranno sempre.

Un lavoro interessante

Il manifesto dei giovani di Confimi vuole “contribuire a migliorare la società”. Tra i fattori legati a lavoro e organizzazione privilegia l’interesse “a far parte di un gruppo di lavoro interessante”. Uno sguardo attento anche oltre i cancelli della propria attività: salute e benessere per le persone, istruzione di qualità per tutti, miglioramento delle condizioni di lavoro sono tra i loro obiettivi di impatto.

Scuola Austriaca

In realtà il concetto di responsabilità sociale si può declinare in forma molto più semplice. Si diventa buoni imprenditori facendo fare profitti all’azienda nel rispetto delle regole e delle leggi. Solo così si crea valore e ricchezza per tutti: l’impresa, i suoi proprietari, i lavoratori, i clienti, i fornitori, le banche e anche lo Stato attraverso le tasse. Ma queste cose le avevano già scritte più di un secolo fa pericolosi sovversivi come Ludwig von Mises, Friederich von Wieser, Eugen von Bhom-Bawerk. Sono i capi di quella temibile banda di liberali passata alla storia del pensieri come la Scuola Austriaca.