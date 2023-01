Sfida per il vertice della Crt, Quaglia punta al posto nel consiglio della Cdp

La sfida per la guida della Fondazione Crt

Potrebbe essere Giovanni Quaglia, presidente della torinese Fondazione Crt, il prossimo consigliere della Cassa depositi e prestiti in sostituzione del dimissionario Matteo Melley. L’indicazione del nome di Quaglia potrebbe arrivare a breve, dopo un cda straordinario dell’ente torinese. Secondo quanto appreso il cda potrebbe tenersi giovedì, anche se momento in cui scriviamo non risultano convocazioni.

L’incontro Palenzona-Quaglia

Il mandato di Quaglia alla presidenza della Crt scade in primavera. L’ex politico cuneese non ha nascosto l’intenzione di correre per un secondo mandato. Ma la probabile candidatura di Fabrizio Palenzona, che proprio dal mondo delle fondazioni piemontesi è partito per arrivare fino alla vicepresidenza di Unicredit, rende la conferma di Quaglia niente affatto scontata. Un incontro tra i due nella mattinata di oggi, martedì 17 gennaio, si sarebbe concluso con la conferma da parte di entrambi dell’intenzione di candidarsi per Crt.

Il caso Melley e i sospetti di insider trading in Cdp

L’opportunità della Cdp potrebbe dunque rappresentare una via d’uscita allo scontro tra i due. A liberare un posto nel consiglio della Cdp sono state le dimissioni a sorpresa, in dicembre, del consigliere Matteo Melley. Successivamente è emerso che l’avvocato ligure è stato perquisito su mandato della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulla fuga di notizie riservate dal board della Cdp.

Dall’analisi dei tabulati sarebbero infatti emersi i contatti tra Melley e alcuni giornalisti. L’inchiesta, che ipotizza tra l’altro il reato di era partita dopo un esposto del presidente di Cdp, Dario Scannapieco. Dopo una indagine interna alla Cdp, sarebbe infatti emersa la presenza di microspie negli uffici di via Goito, intrusioni informatiche e trojan nei telefoni di alcuni dirigenti della prima linea.

L’accordo tra le fondazioni

I membri del cda della Cassa espressione delle fondazioni vengono scelti sulla base di accordo non scritto secondo un meccanismo di rotazione tra le varie fondazioni azioniste. Nell’ultimo rinnovo, nel maggio 2021, la Crt era rimasta però esclusa proprio per fare spazio a Melley. Con in cambio, l’impegno di assegnare un posto a Crt nel prossimo consiglio. L’obiettivo dell’ente torinese sarebbe però a questo punto di ottenere per il proprio candidato un posto adesso e la conferma nel prossimo rinnovo.

La partita della presidenza

Al momento non sarebbe invece all’ordine del giorno una sostituzione dello stesso Scannapieco alla guida della società partecipata da Tesoro e fondazioni bancarie. Malgrado i malumori di una parte della maggioranza, che vorrebbero alla guida di una strumento chiave anche per la politica industriale una figura più vicina all’attuale assetto politico. Ai sensi dello statuto, per far decadere il consiglio serve il voto favorevole dell’85% del capitale, una quota che rende indispensabile la partecipazione delle fondazioni. Il mandato di Scannapieco, come del resto del consiglio, scadrà nella primavera del 2024.