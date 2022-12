Software per le risorse territoriali, Abaco in vendita con lo studio legale Gianni Origoni

La vendita di Abaco

Abaco è un’azienda mantovana leader europea nella fornitura di soluzioni software per la gestione e il controllo delle risorse territoriali che Idea Taste of Italy, azionista all’80%, ha messo in vendita.

Il gruppo De Agostini, secondo Merger Market, sta imbarcando lo studio legale Gianni Origoni, una law firm di primario valore, a bordo del processo che si concluderà nel giro di alcune settimane. All’asta sono interessati altri player finanziari.

Dall’agricoltura di precisione alla sostenibilità ambientale, Abaco sostiene gli attori del settore nell’affrontare le sfide della trasformazione digitale applicate principalmente all’agricoltura di precisione, attraverso l’elaborazione e la valorizzazione dei dati, provenienti da fonti e sensori satellitari, per ottimizzare i processi produttivi.

Trent’anni di esperienza hanno permesso all’azienda di anticipare le esigenze di un mercato in evoluzione e di diventare partner di fiducia dei più importanti player dell’industria e dei governi che oggi affrontano le sfide dell’innovazione, dello sviluppo sostenibile, della tracciabilità e della produttività.

I numeri dell’azienda

Abaco Group ha sede in Italia, in Gran Bretagna e opera in diversi paesi nel mondo. Opera con 140 dipendenti, in 30 paesi, 50 milioni di ettari gestiti, con più di 200 clienti.

Abaco ha fatto dell’eccellenza tecnologica la chiave della propria crescita: è stata fra i primi ad utilizzare i database spaziali in una soluzione commerciale per industria e settore pubblico; dal 2000 gestisce un’unica piattaforma di servizi declinata in diverse soluzioni che integrano con flessibilità un moderno sistema di supporto alle decisioni (DSS – Decision Support System) e un sistema gestionale che consente di ottimizzarne i processi.

La società mantovana è stata fondata nel 1990. Sotto la gestione Alternative Funds il giro d’affari di Abaco è passato dai 9 milioni del 2018 ai 15,6 milioni del 2021. Taste of Italy ha acquisito Abaco nel giugno del 2019 lasciando la minoranza in mano al fondatore Alberto Iori, rimasto presidente con deleghe esecutive nello sviluppo strategico e nell’innovazione di prodotto, e ad altri manager artefici della crescita della società.