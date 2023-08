Sorpresa: fare il pieno di un'auto elettrica può costare più che di una diesel

In molti pensano che fare il pieno di un’auto elettrica (ovvero ricaricare le batterie) costa poco. Ma è davvero così? Non proprio, a giudicare dai risultati di una ricerca di Switcher.ie (società indipendente che si occupa anche di comparazione dei prezzi) sui costi aggiornati della ricarica nei vari Paesi europei. Dal dossier emerge prima di tutto che, a differenza di quanto accade a benzina e diesel, i costi di una ricarica variano molrtissimo da nazione a nazione.

Un automobilista italiano, ad esempio, paga sei volte di più di un olandese. Ed in alcuni Paesi il costo può essere così elevato da annullare quasi del tutto i benefici economici del possedere un’auto a spina. Non solo: come diesel e benzina anche la colonnina elettrica è interessata a continui aumenti. E spesso si tratta di rincari percentualmente maggiori di quelli dei carburanti per i motori endotermici.

L’Italia tra i Paesi costosi

Entrando in dettaglio si scopre che l’Italia si colloca al quarto posto nella poco invidiabile classifica dei Paesi in cui il prezzo alla colonnina è più alto. Non solo, in un solo anno il costo di un “pieno elettrico” è cresciuto di quasi il 20%. Oggi in Italia per percorrere 100 chilometri si spendono 6,53 euro. Facendo un ipotetico confronto con un’auto di media cilindrata a gasolio (con una autonomia attorno ai 1000 chilometri, ben più di quella a spina), ecco che un pieno alla colonnina ha un costo di 70 euro, ancora lontano, ma non troppo, di quanto si versa alla pompa. Europa del Nord a parte, paragonando la Penisola a Paesi più simili al nostro, ecco che per fare 100 chilometri in Francia si spendono 3,95 euro (la metà che da noi), nel Regno Unito 5,96, in Germania 6,02 e in Spagna 6,01.

In Danimarca meglio avere un diesel

Il podio nella classifica dei paesi più esosi vede comunque Danimarca, Belgio e Cechia occupare i primi 3 posti in classifica. Un automobilista danese spende mediamente 10,53 euro per 100 chilometri (più di chi possiede un buon turbodiesel nonostante le recenti impennate dei prezzi del carburante). In Belgio il costo medio per riempire la batteria è di 8,05 euro per cento chilometri mentre in Cechia si se ne spendono 6,90 euro. Risparmiosi sono invece Kosovo, la Georgia e la Serbia: nel primo si spendono infatti mediamente 1,14 euro per 100 chilometri.

Via le agevolazioni arriva la stangata

“Le grandi fluttuazioni nei prezzi da Paese a Paese, spiega Eoin Clarke, direttore commerciale di Switcher, – sono dovuti a fattori quali gli aumenti del costo dell’energia, l’incidenza delle energie rinnovabili nel mix energetico del Paese e i sussidi-incentivi disponibili”. Clarke osserva che “all’aumentare degli automobilisti europei che passano ai veicoli elettrici, alcuni governi stanno attenuando o eliminando agevolazioni quali sovvenzioni per l’acquisto o agevolazioni fiscali. E ciò produce ulteriori aumenti, solo in parte mitigati dalle politiche di molti gestori che offrono abbonamenti più a buon mercato”.