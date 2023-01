Spagna e Italia locomotive d'Europa, crescono più della Germania: che cosa è successo

Il Pil della Germania è sceso dello 0,2% nel terzo trimestre

Se l’Istat confermerà la sua stima nelle prossime settimane, l’Italia chiuderà il 2022 con una crescita del Pil del 3,9%. Un dato nettamente superiore a quello della Germania, degli Stati Uniti (2,1%) addirittura della Cina (3%) Ieri è stato diffuso il dato della Germania che presenta cifre decisamente deludenti: ,la crescita si è fermata all’1,8% nel 2022 e nell’ultimo trimestre è scesa dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Un segnale che l’economia della locomotiva d’Europa si sta fermando.. Così alla fine le economie più in forma potrebbero risultare l’Italia e Spagna in crescita del 4,4% seppure con un tasso d’inflazione indomabile al 5,8% dal 5,7% Non a caso Piazza Affari ha messo a segno un balzo del 24% dal 23 settembre, il venerdì prima delle elezioni politiche. Ieri ha indossato la maglia rosa come miglior listino d’Europa. Dall’inizio del’’anno guadagna qual’11%. Altro record. Non stupisce la piccolo battuta d’arresto di oggi (-0,35%)

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

LEONARDO

9,55 eu, -0,21%). I top del 2022 (10,9 eu) si stanno avvicinando. Il titolo ha chiuso a 9,62€ (+0,71%)

BOND

Chiusura in rialzo per lo spread in attesa dei direttivi di Fe de Bce in agenda mercoledi’ e giovedi’ prossimi. Valore finale 199 punti, contro 196 di venerdì. Rendimento del Btp (Isin IT0005494239) al 4,30%.

ENERGIA

PETROLIO

l Brent del Mare del Nord a 86,5 dollari.

GAS

Si conferma poco sopra soglia dei 55 euro al MWh il gas

VALUTE

L’euro è scambiato a 1,086 dollari (da 1,0839 venerdì in chiusura)

ORO

A 1.927 dollari l’oncia.