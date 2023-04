S&P conferma il rating dell’Italia e l’outlook stabile

Standard & Poor’s ha confermato la sua valutazione sull’Italia, mantenendo invariato il rating a BBB e l’outlook stabile. L’agenzia osserva che la “premier ha finora perseguito un approccio moderato e pragmatico in relazione all’Europa e alla politica di bilancio”, come mostrato dall’approvazione della manovra che ha mantenuto un grado di prudenza fiscale “in linea con il suo predecessore Draghi”. Il rating dell’Italia rischia nel caso in cui il debito non calasse e se “le riforme fossero attuate solo parzialmente”

Consolidamento graduale in vista