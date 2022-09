La Bce rivede al rialzo le stime sull’inflazione. Colpa anche dell’euro

Le stime dell’inflazione in Europa

Le proiezioni di inflazione di base del personale della Bce sono state riviste significativamente al rialzo. L’inflazione annua dovrebbe ora attestarsi all’8,1 per cento nel 2022, al 5,5 per cento nel 2023 e al 2,3 per cento nel 2024. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in un’audizione alla commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. “L’inflazione è salita ulteriormente al 9,1 per cento in agosto, guidata dall’aumento dei prezzi dell’energia e dei generi alimentari”, ha detto.

“Quasi la metà delle voci nel paniere dell’inflazione ha registrato tassi annui superiori al 4 per cento in agosto, e le misure dell’inflazione sottostante rimangono elevate”, ha dichiarato agli europarlamentari. “Sebbene le strozzature dell’offerta sul mercato si siano attenuate, il loro impatto inflazionistico continua a ripercuotersi gradualmente sui prezzi al consumo. Analogamente, la ripresa della domanda nel settore dei servizi sta esercitando pressioni al rialzo sui prezzi, e anche il deprezzamento dell’euro ha contribuito all’aumento delle pressioni inflazionistiche”, ha aggiunto Lagarde.

La Bce prevede, quindi, di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nel corso delle prossime riunioni del Consiglio direttivo della Bce per frenare la domanda e prevenire il rischio di un persistente spostamento verso l’alto delle aspettative di inflazione. “Rivaluteremo regolarmente il nostro percorso decisionale, alla luce delle informazioni in arrivo e dell’evoluzione delle prospettive di inflazione. Le nostre future decisioni in materia di tassi di interesse continueranno a dipendere dai dati e seguiranno un approccio basato sulle singole riunioni”, ha concluso.