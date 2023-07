Stournaras (Bce): “Non vedrei altri rialzi dei tassi dopo settembre”

Il governatore della banca centrale greca Yannis Stournaras non esclude un ulteriore rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea a settembre, ma definisce “sorprendente” la prospettiva di nuove strette monetarie dopo qualla data.

La Bce ha aumentato i tassi di interesse in tutte le riunioni da un anno a questa parte e promesso un nuovo rialzo questo mese, sostenendo di non poter interrompere la politica restrittiva fino a quando non vedrà una marcata inversione di tendenza nelle prospettive dei prezzi ‘core’, che escludono i costi volatili di cibo ed energia. Stournaras, considerato una delle ‘colombe’ del consiglio direttivo, che conta 26 membri, afferma che la mossa Bce di settembre sarà determinata dai dati e che le prospettive dell’inflazione e la trasmissione della politica monetaria saranno i principali fattori da tenere sotto controllo.

“A luglio avremo probabilmente un rialzo di 25 punti base, ma rispetto a settembre sono agnostico, forse sì, forse no”, ha detto ai giornalisti ad Atene, interpellato sulla questione.

“Ma non vedrei altri rialzi oltre settembre, considerato lo sviluppo dell’economia in Europa”, ha aggiunto. “Sarei sorpreso se ci fossero altri rialzi dopo settembre”.