Superbonus, accordo da 33 milioni di euro tra Intesa e Nwg Energia

Intesa Sanpaolo e Nwg Energia, società benefit, hanno siglato un accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi e al Superbonus per un valore fiscale pari a oltre 33 milioni di euro. La collaborazione tra l’istituto di credito e le aziende della rete di imprese Nwg è iniziata nel 2020 quando con la società benefit, operante nel mondo della riqualificazione energetica, è stato stipulato un accordo che ha consentito di supportare tutti i clienti nello smobilizzo dei crediti fiscali derivanti dagli interventi effettuati.

Intesa Sanpaolo con questa operazione conferma l’impegno impegno nell’acquisto dei crediti fiscali, sia da privati che da imprese e senza limiti di importo. Grazie al modello sviluppato in collaborazione con Deloitte il gruppo ha acquistato a oggi oltre 16 miliardi di crediti fiscali, coprendo quasi il 50% del mercato degli acquisti degli intermediari finanziari.

Continuare sulla strada delle agevolazioni

“L’accordo con Nwg Energia risponde alla volontà di continuare ad agevolare il meccanismo di ricessione dei crediti fiscali per il Superbonus e altri bonus edilizi a beneficio di privati e imprese” ha spiegato Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. “Grazie a interventi come questo, è possibile ampliare la capacità fiscale delle banche e il sistema imprenditoriale diventa parte attiva nel contribuire al sostegno dell’economia reale del Paese. Il nostro gruppo ha sempre operato in collaborazione con Deloitte, offrendo un elevato grado di controllo delle pratiche e garantendo quindi un portafoglio crediti di qualità. Questo rappresenta un valore sia per le imprese edili che si rivolgono a noi, sia per le aziende che acquistano i crediti fiscali maturati”.

“Nwg Energia, presente nel mercato libero dell’energia elettrica da fonti rinnovabili – dichiara Massimo Casullo, presidente Nwg Energia – ha deciso di farsi parte attiva sottoscrivendo a fine 2022 un accordo di ricessione dei crediti fiscali con la banca utile ad agevolare imprese e privati nella cessione favorendo un sostegno alla ripartenza del mercato di acquisto dei bonus dopo mesi di frenata.”