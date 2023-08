Superbonus, a luglio toccati gli 83 miliardi di euro e Poste riapre alle cessioni dei privati

Superbonus, a luglio toccati gli 83 miliardi di euro

Poste riapre alle cessioni dei crediti d’imposta. Il servizio sarà nuovamente attivo a partire da ottobre ma solo per i privati. Per le villette con lavori in corso con aliquota al 110% arriva la proroga al 31 dicembre. Intanto dai dai Enea risultano ancora in crescita il numero dei condomini interessati al Superbonus: 71.175 edifici contro i 67.478 di giugno e oltre tre miliardi in più di nuovi interventi ammessi alla detrazione, che hanno raggiunto circa quota 83 miliardi.

Nuove cessioni alle Poste ma solo per i privati

Buone notizie intanto per quel che riguarda la cessione del credito, che sostanzialmente interessa chi ha presentato la Cilas entro la fine dello scorso anno per il Superbonus, o aveva comunque lavori in corso al 17 febbraio scorso, e quindi non è incappato nel blocco deciso dal governo. Con una nota Poste Italiane ha infatti comunicato la riapertura del servizio di acquisto dei crediti d’imposta a partire dai primi giorni di ottobre.

La nota precisa che l’acquisizione dei crediti sarà però rivolta esclusivamente alle persone fisiche e limitata alle cosiddette “prime cessioni” per un ammontare massimo di 50.000 euro.

Vista la precisazione, la cessione dei crediti dovrebbe essere quindi limitata ai soli committenti dei lavori, mentre le imprese che hanno acquisto i crediti a fronte dei lavori effettuati non potranno cederli a loro volta dal momento che in questo caso si tratta di una cessione successiva alla prima. Resta quindi irrisolto il nodo dei crediti dei fornitori bloccati nei cassetti fiscali.

La proroga per le villette con i lavori in corso

Quanto alle villette con i lavori in corso dal 2022 è arrivata la comunicazione ufficiale sulla proroga del 110% anche alle spese sostenute dopo il 30 settembre. Al momento, infatti, era questa la data ultima per beneficiare della maxi aliquota, a prescindere dalla data di conclusione dei lavori.

Per quelli pagati dopo la scadenza, infatti, si applicheranno le aliquote ordinarie per bonus casa o ecobonus, a seconda della tipologia dei lavori effettuati, anche qualora questi dovessero proseguire nel 2024.

Intanto comunque dai dati Enea risulta che gli edifici unifamiliari interessati ai lavori sono fermi a quota 235.942 a fine luglio contro i 235.077 di fine giugno. Stallo anche per gli immobili funzionalmente indipendenti incappati nello stesso blocco previsto per le villette.