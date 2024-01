Bce, Holzmann: "Potrebbe rinviare il taglio dei tassi per tutto il 2024"

La Bce potrebbe rinviare il taglio dei tassi d’interesse per tutto il 2024. A dirlo il governatore della Banca centrale austriaca, Robert Holzmann, in un’intervista a Cnbc a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos. Alla domanda sulle scommesse di quanti si attendono un primo taglio entro aprile, Holzmann ha risposto: «Temo che, lasciando Davos, quelle persone rimarranno profondamente deluse. Non riesco a immaginare che parleremo ancora di tagli, perché non dovremmo parlarne – ha detto -. Tutto ciò che abbiamo visto nelle ultime settimane punta nella direzione opposta, quindi potrei addirittura non prevedere alcun taglio quest’anno”.