I tassi di interesse della Bce

La Banca centrale europea (Bce) continuerà ad alzare i tassi di interesse per contrastare l’aumento dell’inflazione nell’Eurozona. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Lagarde ha dichiarato che il livello dei prezzi deve essere riportato all’obiettivo del 2 per cento “nel medio periodo”. A tal fine, ha quindi evidenziato la presidente della Bce, “faremo ciò che dobbiamo, ossia continuare ad alzare i tassi di interesse nei prossimi incontri” del Consiglio direttivo dell’Eurotower.

In caso contrario, l’economia dell’area dell’euro verrebbe colpita “ancora più duramente”. Al riguardo, Lagarde ha sottolineato: “Il nostro obiettivo principale non è ridurre la crescita, il nostro obiettivo principale è la stabilità dei prezzi”. Per la presidente della Bce, l’autorità monetaria europea “deve” raggiungere questo scopo. Lagarde ha poi ammesso: “Abbiamo commesso degli errori di previsione, come tutti gli altri”. L’inflazione “ora è più persistente e di una portata che nessuno si aspettava”.

Come affermato dalla presidente della Bce, l’Eurotower “deve garantire che le aspettative di inflazione rimangano al 2 per cento”. Lagarde ha poi osservato che la Bce non ha ancora raggiunto “il tasso di interesse neutro”, ossia quel valore che non stimola né rallenta l’economia. Secondo Lagarde, è necessario “prima” toccare il tasso di interesse neutro e “poi vedere quale tasso ci porta all’obiettivo di inflazione del 2 per cento”.

Intanto, il tasso di occupazione delle persone di età compresa tra i 20 e i 64 anni in Ue, si attesta al 74,8 per cento nel secondo trimestre del 2023. Si tratta di un aumento dello 0,3 per cento rispetto al primo trimestre. Anche per quanto riguarda l’Italia c’è un leggero aumento, pari allo 0,2 per cento, poco al di sotto della media europea. Lo si apprende dai dati sul mercato del lavoro pubblicati da Eurostat.