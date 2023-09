Si stringe il cerchio su Tim, verso l’emendamento nel decreto asset

È stato confermato che il decreto legge per assicurare le risorse finanziarie all’ingresso del ministero dell’Economia nella rete Tim confluirà come emendamento nel decreto asset all’esame delle Commissioni Ambiente e Industria del Senato. Questo fatto, come del resto già noto, dovrebbe consentire al governo di poter formalmente partecipare in tempo utile tramite il Mef alla cordata guidata da Kkr che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a Tim l’offerta per la rete.

Al Mef andrà fino al 20% della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro. Al fondo Usa Kkr andrà invece il 65% della società. Questo è quanto aveva fissato il Consiglio dei ministri ipotizzando un destino forse finalmente certo per la rete di Tim che, insieme all’asset strategico dei cavi sottomarini di Sparkle, sarà scorporata e finirà in una nuova società, ossia NetCo. Sempre che l’azionista di maggioranza dell’ex monopolista, ossia Vivendi che ha circa il 23,9%, non metta i bastoni tra le ruote non accontentandosi dell’offerta per la rete che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 23 miliardi.

Oltre alla quota del 20% che sarebbe in capo al ministero del Tesoro un altro 15% che potrebbe essere spartito tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa deposti e prestiti. Al primo andrebbe il 10% mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5%. Cdp, partecipata dal Tesoro all’83%, possiede già, oltre al 10% di Tim il 60% del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber.

La scadenza, come già ricordato è il 30 settembre. Da più parti però si sottolinea che anche se tutto andasse per il meglio ci vorrebbe almeno un anno per ottenere tutti i permessi del caso e scorporare la rete Tim. Secondo i piani a quel punto in Tim resterebbe solo la parte servizi ossia la vendita di connettività fissa e mobile mentre la parte Enterprise, ossia servizi alle imprese finirebbe in una altra società.