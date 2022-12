Tim e Google, alleanza per sviluppare l'auto a guida autonoma in Italia

L’accordo tra Tim e Google

Accordo tra Tim e Google per il lancio della prima piattaforma in Italia che abilita la smart mobility su tecnologia Edge Cloud 5G. L’innovativa soluzione renderà possibile lo sviluppo di nuove applicazioni dedicate alle auto connesse, al trasporto intelligente e altri servizi digitali in vari ambiti.

La piattaforma unisce il software Google Distributed Cloud Virtual all’infrastruttura Telco Cloud e alla rete mobile 5G di Tim, garantendo connettività ad elevate prestazioni, maggiore flessibilità nella configurazione delle applicazioni e alti standard di sicurezza nel pieno rispetto della privacy.

Con questa soluzione la società telefonica e Google Cloud intendono fornire nuove leve tecnologiche alla Pubblica Amministrazione, alle aziende, alle realtà imprenditoriali e alle startup per accelerare la trasformazione digitale nel Paese.

Il progetto utilizza la rete 5G di Tim nell’area di Bologna e Modena e consentirà al MASA (Modena Automotive Smart Area) e all’Università di Modena e Reggio Emilia di provare le nuove soluzioni per le auto a guida autonoma ed assistita e applicazioni di cloud mobility evolute, che richiedono una comunicazione dinamica e ultrasicura tra i veicoli e l’infrastruttura stradale e l’integrazione con i sistemi della smart city.

Obiettivo smart city

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di sviluppo della smart city che Tim Enterprise, la nuova business unit del Gruppo dedicata alle Aziende e alla Pubblica Amministrazione che potrebbe essere ceduta in tutto o in parte a un fondo di investimento, sta realizzando con Tim Urban Genius. Si tratta di una vera e propria ‘cabina di regia’ virtuale, dotata di tecnologie digitali, che offre un modello di città intelligente e sostenibile già adottato con successo in diverse realtà urbane.

In Borsa Tim, in attesa delle decisioni del governo sulla rete, ha reagito bene alla notizia con un +3,5%. Ma da inizio anno il titolo è in profondo rosso con un ribasso del 50%.