Timmermans a Taranto fa da sponda a Emiliano e rilancia l'idrogeno per l'ex Ilva

Timmermans rilancia l’idrogeno per l’acciaio di Taranto

«A Taranto possiamo dimostrare che ci può essere un acciaio pulito nel futuro, che è possibile il lavoro pulito, che c’è la possibilità di proteggere l’ambiente e a migliorare l’ambiente e allo stesso tempo di creare lavoro». Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e responsabile dell’azione per il clima e il Green Deal europeo, rilancia da Taranto i proclami per l’acciaio pulito. E fa da sponda al governatore pugliese Michele Emiliano. Ospite della città sede della più grande acciaieria italiana per il Festival dello sviluppo sostenibile, il vicepresidente Ue è stato contestato dagli agricoltori di Coldiretti.

L’incontro con Emiliano

Alla vigilia, Timmermans ha partecipato a un incontro con il sindaco Rinaldo Melucci, il presidente della Regione Puglia Emiliano e gli imprenditori che lavorano nella “Green Hydrogen Valley” di Taranto, per discutere dei piani della città per diventare un hub per la produzione e il trasporto di idrogeno rinnovabile. “Siamo all’inizio, purtroppo siamo all’inizio”, ha detto Timmermans. “Ma è un buon inizio perché su idrogeno e acciaio ci sono investimenti dappertutto”. Inoltre, ha proseguito, “c’è la consapevolezza delle autorità italiane che dobbiamo andare in questa direzione”.

La sponda con il governatore

«Se la Repubblica Italiana decide di chiudere l’acciaieria, certamente Timmermans non può opporsi a questa decisione – ha detto Emiliano -. Se, viceversa, la Repubblica italiana decide che questa acciaieria deve rimanere aperta, è pacifico che va cambiata la tecnologia e va costruito un sistema che non uccida la gente e che quindi ci consenta di produrre acciaio senza inquinamento. Questa cosa è possibile tecnologicamente, non lo dico io ma lo dice l’Ue, lo dice Timmermans e personalità del mondo della scienza».

«Gli operai – ha aggiunto il governatore – hanno ragione nel non fidarsi dopo tutti questi anni, ma la visita di Timmermans serve a ricostruire questa fiducia, fermo restando che dobbiamo rivendicare, come Regione Puglia, che avevamo più volte detto che i forni a riduzione diretta erano realizzabili». «Adesso, finalmente, grazie al governo Draghi – ha continuato – questi forni si stanno realizzando e vorremmo sentire anche dal governo Meloni se sono della stessa idea. Io penso di sì, il ministro Urso è della stessa idea e stiamo combattendo come sempre per la salute e per il lavoro».

I fondi Ue per acciaio e idrogeno