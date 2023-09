Torlizzi (T-commodity): "Il Green deal? Tutto da rifare se si vuole evitare il peggio per l'economia"

Altro che Green deal. “La politica europea va totalmente rivista se si ha a cuore la reale sostenibilità dell’economia europea. Il problema è che al momento, sia da parte europea che americana, dovremo aspettare il prossimo giro elettorale. Intanto tutta l’offerta di energia e di metalli rimarrà strutturalmente tesa e questo significa che la Bce manterrà una politica restrittiva con tutte le conseguenze sull’economia”. Non usa mezzi termini per descrivere la situazione Gianclaudio Torlizzi, fondatore della prima società di consulenza indipendente sulle materie prime, T-Commodity, nonchè consulente dei ministeri della Difesa e delle Imprese e del Made in Italy per l’analisi dei flussi delle materie prime. E suggerisce di seguire le orme di Gran Bretagna e Giappone dove la transizione energetica è stata rimandata a tempi migliori.

La produzione è ferma

“Il comparto manufatturiero italiano, ma anche europeo, è in stallo. Mi attendo già da novembre nuove richieste di cassa integrazione. L’industria è completamente bloccata e a questo si aggiunge anche il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism), una nuova forma di tassazione che entra in vigore il primo ottobre” spiega. Con le nuove regole le aziende importatrici di acciaio, oltre a tutti i problemi che hanno, dovranno anche rendicontare le emissioni di Co2 che sono state necessarie per produrre l’acciaio importato da paesi extra Ue.

“Una follia che si va aggiungere ad una situazione già complessa e anche paradossale perché questo meccanismo va a disincentiare lo scambio commerciale con i Paesi che non hanno un sistema Ets (emission trading system) sofisticato come quello europeo. Il problema è però poi che neanche gli Stati Uniti hanno un sistema simile. Quindi non si capisce come l’Europa intenda perseguire l’accordo stretto di recente con gli Stati Uniti proprio nell’acciaio” precisa Torlizzi.

L’Europa e l’Italia ancora non hanno garanzie di sicurezza energetica

Sull’energia, in particolare, “siamo alla mercé del meteo e comunque vulnerabili ad impennate di prezzo nel caso in cui si dovessero verificare eventi imprevisti come hanno insegnato le vicende avvenute in Australia in agosto che hanno confermato come lo sganciamento dal gas russo ha di fatto distrutto il mercato europeo del gas ed ha esposto l’Europa alle dinamiche globali del gas liquefatto” sottolinea.

“Da un punto di vista di sicurezza energetica non c’è stato un reale miglioramento. Abbiamo ovviamente diversificato il parco fornitori sebbene concentrandolo in larga misura sull’Algeria. Tuttavia l’Europa resta dipendente dall’import di gas liquefatto che, essendo una delle materie prime più globalizzata che esista, risente di problematiche anche geograficamente molto lontane dalle nostre. Dal prossimo anno, oltre il 40% del fabbisogno energetico europeo arriverà dal gas liquefatto, esponendo il Vecchio continente a qualsiasi dinamica di interruzione dell’offerta che può arrivare in maniera globale” evidenzia.

Intanto il prezzo dei carburanti è già risalito

“Le quotazioni della benzina dipendono da due elementi: da un lato dall’accelerazione del prezzo del petrolio e dall’altro dal forte calo dell’euro sul dollaro. Il prezzo in euro del carburante sta salendo. Quindi abbiamo una situazione di stagflazione che da un lato mantiene i livelli inflazionistici elevati e dall’altro viene accompagnato dal forte calo dei consumi. Tutto ciò è peraltro un riflesso dei sottoinvestimenti sia nelle energie fossili che nelle rinnovabili: l’ultimo anno di forte incremento dei tassi d’interesse, oltre alle dinamiche climatiche, ha fortemente inibito gli investimenti infrastrutturali in energia. La situazione rimane critica per i prossimi anni” sottolinea.

Si va avanti nella mappatura delle risorse sul territorio nazionale

“Questa operazione sta procedendo, ma è chiaro che si tratta di processi lunghi. Bisogna modificare la normativa per lo sfruttamento delle risorse minerarie avviando così un percorso di lungo periodo. Al momento la prospettiva a breve non è affatto rosea: se non si segue l’esempio britannico e anche giapponese di annunciare il congelamento o comunque la revisione dei target climatici, l’inflazione continuerà a mordere costringendo le banche centrali a mantenere una politica monetaria molto restrittiva quindi di fatto producendo una recessione molto dura in tutta Europa” conclude. Così “l’unica soluzione reale a questa situazione passa per lo sgonfiamento della bolla sulle materie prime che può arrivare solamente dalla revisione strutturale dei target climatici. Finchè non c’è quel passaggio li, le strozzature sia per il comparto dei metalli che per quello dell’energia rimaranno tali”.