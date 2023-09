Traforo Monte Bianco, raddoppio più vicino. Turcato (Confindustria): "Ora anche il governo lo vuole"

“Alla fine si è verificato, purtroppo, quello che temevamo. La frana sull’autostrada del Frejus ha reso impossibile la chiusura del traforo del Monte Bianco”. Lo spiega Francesco Turcato, presidente della Confindustria Val d’Aosta che da oltre un anno sta cercando di portare avanti una strada alternativa a quella della chiusura del traforo del Monte Bianco, necessaria per un adeguamento strutturale delle volte del tunnel. Ossia il raddoppio dello stesso.

Presidente lei può davvero dire: “ve lo avevamo detto”.

“Si è concretizzata quello che era degli scenari possibili. Purtroppo tra Italia e Francia non ci sono molte alternative. E con la chiusura del Frejus il Bianco resta l’unica porta di ingresso in Francia per i mezzi pesanti”.

Però adesso ci sono maggiori possibilità per il raddoppio del tunnel del Bianco?

“La commissione intergovernativa ha fatto slittare i lavori al Bianco di un anno. Adesso anche il governo italiano nella persone del ministro degli esteri Antonio Tajani sono orientati al raddoppio. Hanno toccato con mano cosa può succedere se si blocca il traffico pesante tra Italia e Francia. Un danno economico enorme per entrambi i paesi”.

E dunque?

“Il 25 settembre ci sarà un incontro molto importante tra Tajani e il suo omologo francese Catherine Colonna e quindi speriamo che la decisione venga presa. Inoltre Tajani ha già detto di aver convocato il comitato Transfrontaliero per il 31 settembre a Torino”.

La portata a livello di traffico pesante del Bianco e del Frejus è simile?

“Più o meno si equivalgono e con il Frejus chiuso ai camion ci sono sempre 2 ore di coda al Monte Bianco. Inoltre i Tir vengono fermati anche a Quincinetto ad Aosta e in autostrada tutti i parcheggi sono pieni”.

L’alternativa è il Gran San Bernardo?

“Il San Bernardo si può utilizzare ma non è in grado di assorbire traffico del Bianco anche la conformazione del tessuto stradale non permette transito agevole per i Tir. Inoltre la circolazione delle merci in Svizzera è molto regolamentata e comporta il pagamento di diversi pedaggi. Infatti, in previsione della chiusura del Bianco avevamo parlato con le autorità Svizzere per agevolare transito dei Tir”.

Il raddoppio del tunnel del Bianco è osteggiato dai francesi. Ma per quale ragione?

“Anche i francesi si stanno rendendo conto che è necessario. Comunque il governo italiano non ha mai spinto più di tanto. Adesso invece tutti spingono tranne il sindaco di Chamonix, da sempre contrario per questioni di inquinamento. Ma noi non vogliamo aumentare il traffico”.

Quanti veicoli transitano dal Bianco?

“Tra pesanti e leggeri circa 1 milione 920 mila passaggi all’anno. E abbiamo garantito che il numero resterà uguale. Il nostro scopo è avere una infrastruttura moderna e sicura”.

Inoltre i soldi per realizzare il tunnel ci sono.

“Sì perché tre anni dopo il 1999, quando ci fu l’incendio e il tunnel chiuse per due anni, la società di gestione ha cominciato ad accantonare parte dei soldi dei pedaggi per questa opera che dovrebbe costare circa 1,2 miliardi. E, usando una procedura agevolata come quella del ponte Morandi a Genova, potremo arrivare a finire i lavori in tre o massimo 5 anni”.

E il vecchio tunnel?

“A quel punto potrebbe chiudere per due anni e fare i lavori previsti che costano ad oggi 500 milioni, spendendo forse meno perché aprire e chiudere l’infrastruttura per 18 anni è molto costoso”.

La priorità comunque è tenere aperto il traforo?

“La chiusura tunnel porta a una perdita 10% del Pil della Val d’Aosta e, in 18 anni, causerebbe circa 11 miliardi di perdite anche ai territori limitrofi alla Valle come il Canavese. E non tutti tornerebbero ad usare il Bianco. Infatti, dopo la chiusura del tunnel per due anni a causa dell’incendio del ‘99, è stato perso il 20% del traffico che non è più tornato”.