Sanità digitale, si rafforza l'intesa tra Dedalus e Amazon

Si rafforza l’intesa tra Dedalus e Amazon

Dedalus, uno dei principali fornitori di software diagnostici e sanitari in Europa e uno dei più grandi al mondo, amplia la collaborazione con Amazon web services per supportare la trasformazione digitale globale nel settore sanitario. Dedalus fornisce soluzioni che toccano più di 540 milioni di persone in 6.300 organizzazioni sanitarie in 40 Paesi e gestisce più di 3 miliardi di risultati diagnostici all’anno. Grazie a questa migrazione nel cloud, i clienti riducono il “costo totale di proprietà”, migliorano il loro livello di sicurezza e scalabilità in caso di esigenze specifiche, migliorando i tempi ripristino in caso di emergenza e aumentando le prestazioni operative a livello di sistema.

La trasformazione digitale della Sanità accelera

Gli ospedali che attualmente utilizzano le soluzioni cliniche di Dedalus su Aws hanno visto una riduzione media del 40% del tempo di visualizzazione delle schermate e il miglioramento del 66% del tempo di visualizzazione nelle 10 schermate più lente utilizzate. Inoltre i test di disaster recovery vengono convalidati con “failover” in pochi secondi e c’è la disponibilità totale del sistema in meno di 2 minuti, con impatto zero sul cliente. “Stiamo finalmente assistendo a un’accelerazione nella trasformazione digitale della Sanità – ha affermato Andrea Fiumicelli, ceo di Dedalus group. Le recenti scelte ed iniziative governative anche in Italia relative al supporto della digitalizzazione indicate nel Pnrr sia a livello nazionale che sui sistemi regionali sono la dimostrazione che le regioni e le aziende sanitarie non possono prescindere dal considerare questa evoluzione come indispensabile”.