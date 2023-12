L'Ue prolunga lo stop ai dazi su acciaio e alluminio statunitensi

L’Unione europea ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2025 la sospensione delle tariffe di riequilibrio sui prodotti statunitensi nel contesto della controversia sull’acciaio e sull’alluminio. Inizialmente implementate durante la presidenza Trump, le tariffe di riequilibrio dell’UE sulle esportazioni statunitensi erano una risposta alle tariffe statunitensi “Sezione 232” su acciaio e alluminio.

L’UE prolunga la sospensione delle tariffe di riequilibrio in cambio, da parte degli Stati Uniti, dell’estensione della sospensione delle tariffe per i volumi commerciali storici che si riflettono nel sistema di quote tariffarie (TRQ) istituito nel gennaio 2022. Inoltre, gli Stati Uniti hanno accettato di prevedere ulteriori esclusioni dalle tariffe per gli esportatori dell’UE.

La proroga, pubblicata oggi nella Gazzetta ufficiale dell’UE, consentirà agli esportatori di acciaio e alluminio dell’UE di risparmiare circa 1,5 miliardi di euro di tariffe all’anno, secondo una nota della Commissione. L’UE continuerà a impegnarsi in modo costruttivo con gli Stati Uniti per preservare i propri diritti legali e rimuovere definitivamente le tariffe US 232 sulle esportazioni dell’UE.

“Questa importante estensione è il risultato di un intenso impegno con gli Stati Uniti e serve due obiettivi chiave dell’UE: in primo luogo, stiamo dando ai nostri importatori ed esportatori la stabilità del mercato e la fiducia delle imprese per continuare a commerciare senza intoppi. In secondo luogo, ci fornisce lo spazio necessario per continuare a perseguire la rimozione totale e permanente di 232 dazi sulle esportazioni dell’UE, oltre a lavorare per affrontare la sovraccapacità globale e la decarbonizzazione delle industrie dell’acciaio e dell’alluminio”, ha commentato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo e commissario per il commercio. (Teleborsa)