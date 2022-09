Gli aiuti a imprese e famiglie di UniCredit

Cinque miliardi di aiuti per far fronte alla crisi energetica. È questa la cifra stanziata da UniCredit per sostenere le imprese travolte dai prezzi del gas e delle materie prime che salgono sempre di più. Questi fondi sono stati indicati in un programma che il gruppo bancario ha diramato il 5 settembre e che prevede, oltre agli aiuti al mondo imprenditoriale, anche sostegni per le famiglie come rateizzazione degli acquisti e flessibilità nei mutui.

I cinque miliardi alle imprese di UniCredit per l’Italia

Il piano si chiama UniCredit per l’Italia e nasce dal “complicato contesto internazionale che sta avendo effetti negativi sui redditi e i risparmi delle famiglie italiane, causati in particolare dagli aumenti eccezionali dei costi dell’energia e delle materie prime”, ha spiegato il Ceo di Unicredit, Andrea Orcel. Quattro le misure incluse nel piano. La prima consiste in 5 miliardi di nuova finanza erogabili tramite CreditPiù con una durata da 3 a 36 mesi e un pre-ammortamento fino a 6 mesi. Il plafond è destinato alle imprese di ogni settore.

Le misure di UniCredit per l’Italia

Ecco, invece, le misure incluse nel piano, che per UniCredit avranno un valore complessivo di 3 miliardi. Fra queste c’è la rateizzazione acquisti e utenze, cioè la possibilità di dilazionare i singoli acquisti o l’intera spesa del mese effettuati con carta Flexia, con un piano fino a 6 mesi e tasso e commissioni zero. “L’iniziativa – spiega UniCredit – già oggi coinvolge potenzialmente 1,4 milioni di clienti privati, partirà dal 1 ottobre e sarà valida fino al 31 dicembre”. Poi c’è la moratoria mutui e imprese, riservata alle aziende clienti che non hanno già beneficiato di garanzie pubbliche. Per loro UniCredit lancia una nuova moratoria dedicata, previa autorizzazione della banca, della durata di 12 mesi. Infine l’ultima voce, che riguarda la sospensione di mutui per famiglie e individui: la misura prevede, infatti, per 400 mila clienti titolari di mutui, la possibilità di sospendere, per la durata massima sempre di un anno, il pagamento della quota capitale delle rate; e la possibilità di ridefinire la rata mensile attraverso una rimodulazione del piano di rimborso o posticipare il pagamento della rata fino a un massimo di tre rate.

Il piano di Banca Sanpaolo

Non solo UniCredit. Oltre ai sostegni stanziati da vari istituti nelle scorse settimane causa maltempo, anche altre banche si stanno muovendo in questi giorni per arginare i problemi legati alla crisi. Il piano di Banca Sanpaolo, ad esempio, vale 2 miliardi di euro e prevede nuovi finanziamenti per fornire liquidità alle imprese che rischiato di interrompere l’operatività; offre la possibilità di sospendere fino a 24 mesi le rate dei finanziamenti in corso; e in più offre linee di finanziamento agevolate per gli investimenti in energie rinnovabili. Una misura questa che viene dopo un plafond di 10 miliardi di euro, nell’ambito del quadro delle iniziative a supporto del PNRR.