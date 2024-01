Veicoli commerciali: un 2023 molto positivo. Ma dicembre nero

L’andamento positivo di Iveco in Borsa, con la promozione del gruppo da parte di Goldman Sachs, è ancor più significativo visto l’andamento del mercato dei veicoli commerciali che chiude suo anno migliore di sempre da 15 anni, ma archivia un dicembre in picchiata con previsioni poco tranquillizzanti per il 2024. Sta di fatto che in tutto il 2023 sono stati immatricolati 28.707 veicoli sopra le 3,5 tonnellate, un numero che fa così registrare un aumento percentuale rispetto al 2022 del +12,2%. I numeri arrivano dall’Unrae, l’associazione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri.

I Tir tirano la corsa

Anche nel 2023 la fetta più grande delle vendite si è concentrata sui veicoli commerciali pesanti sopra le 16 tonnellate. I camion pesanti hanno infatti totalizzato un +12,6% rispetto al 2022, per un totale di 24.479 veicoli immatricolati. Su tutti i segmenti, l’unico ad aver chiuso l’anno in negativo è stato quello dei camion di taglia media, cioè con peso compreso tra le 3,51 tonnellate e le 6tonnellate. Il dato percentuale pari a -11,1% però non stupisce, dato che si tratta del segmento – oggi più che mai – più difficile da “piazzare” nei parchi circolanti delle aziende, anche in vista dell’arrivo dell’elettrico.

Ma il fine anno è stato “gelido”

Il dato positivo annuale si scontra però con un dicembre particolarmente difficile. L’ultimo mese dell’anno, infatti, ha fatto registrare un -28,5% rispetto allo stesso periodo del 2022. E il dato peggiore è stato proprio quello totalizzato dai veicoli commerciali pesanti, cioè quelli sopra le 16 tonnellate, immatricolati per sole 1.520 unità, cioè il 30,8% in meno rispetto al valore del 2022 (2.198 unità).

Un 2024 non facile

I dati di tutto il 2023 sono complessivamente positivi, considerando le generali incertezze della filiera non ancora risolte e la sempre presente crisi dei chip, che, proprio come successo per le auto ha allungato i tempi di consegna. La nota dell’Unrae ricorda poi positivamente le nuove sovvenzioni governative per gli investimenti in veicoli a basso impatto ambientale ma critica l’aumento delle tariffe autostradali non ancora parametrate alla classe di emissione.

Il presidente della Sezione veicoli industriali di Unrae, Paolo Starace, spiega comunque che “il dato registrato a dicembre lascia presagire una contrazione del mercato nel 2024”. Le motivazioni sono legate come detto da un lato a minor prodotto sul mercato dopo la crescita dei mesi precedenti e dal passaggio all’elettrico che si traduce per molti nel posticipare l’acquisto.