Vendita di Ita, le tappe di una lunghissima trattativa

Vede il traguardo la trattativa tra Tesoro e Lufthansa per la vendita di una quota di minoranza di Ita Airways alla compagnia tedesca. Il MEF al momento è azionista unico di Ita Airways. Il gruppo di Colonia acquista, attraverso un aumento di capitale riservato, una quota del 40% a fronte di un esborso di poco superiore ai 300 milioni di euro e rilevare, successivamente, dal Mef la maggioranza, salendo almeno al 90% di Ita. Nel mese di gennaio, sul tavolo del MEF è arrivata l’offerta di Lufthansa che ha ufficialmente la trattativa.

Via Venti Settembre si è mossa su un doppio piano, valutando aspetto economico ma anche quello industriale con l’esecutivo che ha tracciato “il piano d’azione” nel DPCM del 21 dicembre scorso. Lufthansa dovrà dare seguito ad alcuni elementi considerati essenziali come lo sviluppo di un network internazionale, specie sul lungo raggio visto che secondo le valutazione di Roma l’Italia deve essere destinazione “diretta” e non raggiunta attraverso scali intermedi; fondamentale poi garantire i livelli occupazionali così come tutelare gli hub nazionali come Fiumicino, Malpensa, Linate. Si punta ad una partnership in cui Ita sia un socio alla pari così da assicurare un pieno sviluppo.

L’accordo preliminare di vendita (signing) atteso in queste ore dovrà ricevere semaforo verde da Corte dei Conti, Antitrust italiano e Antitrust Ue. Solo quando tutti e tre gli organi daranno l’ok si potrà procedere alla firma del contratto definitivo, il cosiddetto closing. Intanto, si va verso un nuovo Consiglio di amministrazione di Ita. La nomina del nuovo cda era stata infatti congelata “in attesa dell’esito della trattativa in esclusiva ancora in corso con il possibile partner”.