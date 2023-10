Il furto della propria identità digitale fa paura? Adesso lo si può assicurare

“Wallife assicura persone e aziende dai rischi che le tecnologie e le applicazioni della ricerca scientifica possono provocare”. Lo spiega Edwin Colella direttore marketing e vendite della società che si propone di assicurare dai rischi impliciti che derivano dall’uso intensivo della tecnologia. Stiamo parlando di un mare di truffe e di problemi di ogni genere.

Si va infatti dal phishing al furto di identità ma anche da tutti i rischi che derivano dalla crioconservazione di materiale biologico e dal furto di sequenziamenti genetici. In campo biomedicale ci sono anche altri problemi. Un esempio concreto è rappresentato dai pacemaker, che sono controllati da remoto dal medico e dall’ospedale dove è stato fatto l’impianto, e che dunque possono essere, come del resto qualunque prodotto tecnologico connesso online, manomessi.

“In campo bio medicale stiamo però parlando di polizze molto specifiche che vengono attivate solo in casi particolari – continua Colella – mentre tutti possono acquistare, per 48 euro all’anno, una polizza che garantisce contro il furto di identità e il phishing con un rimborso massimo di 5mila euro”.

Del resto questo è proprio l’importo medio legato alle truffe da furto di identità che coinvolgono le persone sul fronte del credito al consumo. Infatti, usando credenziali rubate, i criminali riescono ad accedere al credito. Ottenuto il prestito ovviamente spariscono lasciando alle persone a cui è stata rubata l’identità, l’onere della prova, ossia provare di non aver richiesto alcun prestito, per non pagare il credito erogato dalle società di credito al consumo.

“In Italia ogni anno si assiste a circa 34mila furti di identità – dice ancora Colella – anche se, ovviamente la frode più diffusa è il phishing, dove ci sono centinaia di frodi annuali. Anzi si dice che ogni minuto nel mondo ci siano 2 milioni di tentativi di phishing. Il numero esatto non si conosce perché a volte sono truffe di pochi euro che non vengono denunciate. In ogni caso la nostra app protegge da questo tipo di frodi e offre un rimborso sulle somme oggetto di furto”.

Wallife, nata nel 2021 sta lavorando con diversi partner, tra cui Infocert, per offrire polizze anche alle imprese. “In questo caso – dice il manager – il costo arriva a 120 euro all’anno. Si tratta di una polizza professionale con rimborso fino a 50 mila euro. Mentre quella specifica offerta da Infocert sui rischi dello spid costa 29 euro. Presto ci sarà anche una polizza pensata per le fami glie e un’altra per le imprese che copre fino a 10 dipendenti”. La società impiega 30 persone e, oltre alla sede principale di Roma ha uffici anche a Zurigo e anche Inghilterra.

La società, nata nel 2021, è stata finanziata con round di investimento per un totale di 16 milioni di euro guidati da United Ventures, gestore italiano di venture capital con un gruppo di investitori, italiani e internazionali, tra cui Aptafin e Azimut Tech Inghilterra. Il piano industriale prevede il pareggio al 2025 pareggio.

Wallife si occupa dunque di assicurare contro la manipolazione genetica (cioè la conservazione di materiale biologico e l’identità genetica), biohacking (l’uso di tecnologie all’interno del corpo umano, come protesi e dispositivi medici impiantabili) e impiego di dati digitali ( impronte digitali e riconoscimento facciale). Ma sta indagando anche su rischi emergenti e si occupa attivamente anche di cyberbullismo, un fenomeno a cui verrà dedicato un convegno e che interessa una platea sempre più ampia di adolescenti.