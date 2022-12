Biden e Trump insieme nella guerra dei dazi contro il Wto (che li boccia): "Non li rimuoveremo"

Il Wto boccia i dazi di Trump, Biden li difende

L’Organizzazione mondiale per il commercio (Wto) ha bocciato i dazi di Trump sull’alluminio e l’acciaio del 2018, ma l’amministrazione Biden non ci sta e li conferma. La strana coppia Biden-Trump quindi si forma sulla scelta di difendere i prodotti americani e mette i due presidenti dallo stesso lato della barricata nella guerra dei dazi.

Il Wto ha stroncato la misura ritenendo che le tariffe non sono state introdotte “in un periodo di guerra o di altre emergenze. Ma l’amministrazione Biden conferma le misure prese da Trump, sempre motivandole con la sicurezza nazionale. “Vogliamo preservare la sicurezza nazionale Usa garantendo la produzione a lungo termine da parte delle nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio”, ha detto l’assistente del rappresentante per il commercio Usa Adam Hodge.

“Serve cambiare il Wto”

Non solo. La decisione presa dal Wto ha indispettito a tal punto il governo Biden tanto che gli americani sono tornati a battere sulla riforma dell’Organizzazione. La decisione, per Hodge, “rafforza la necessità di una riforma radicale del sistema del Wto per risolvere le dispute”.

“Gli Stati Uniti hanno tenuto per oltre 70 anni una posizione chiara e inequivocabile, ossia che le questioni di sicurezza nazionale non possono essere esaminate in controversie trattate al Wto. E che il Wto non ha il potere di prevedere la capacità di un membro del Wto di rispondere ad una ampia gamma di minacce alla sua sicurezza”, ha proseguito.

Cosa succede adesso

La controversia tra Stati Uniti e Wto sui dazi non è destinata a risolversi in breve tempo. Il caso era stato sollevato da Cina, Norvegia, Svizzera e Turchia. Avendo ottenuto la ragione da parte del Wto ora queste nazioni potrebbero a loro volta imporre tariffe ritorsive.

Tuttavia gli Usa possono fare appello ma questo lascerebbe la disputa nel limbo. Washington infatti fa ostruzionismo da anni sulle nomine per l’organo di appello del Wto, di fatto impedendone il funzionamento. Se gli Usa portassero il caso in appello, quindi, la partita resterebbe ancora aperta per molto tempo.