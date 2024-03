A2A: utile 2023 a 635 milioni, vara il piano al 2035 con investimenti per 22 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha approvato il nuovo Piano Strategico 2024-2035 che rilancia e estende gli obiettivi di crescita industriale del Gruppo nel lungo periodo. La transizione ecologica si conferma il cardine della strategia del Gruppo, con i due pilastri Economia circolare e Transizione energetica che guidano un piano di investimenti da 22 miliardi di euro (di cui 10 su business a bassa volatilità) in dodici anni, focalizzato su infrastrutture, persone e imprese, decarbonizzazione e sviluppo future-fit.

Gli investimenti nella transizione energetica

Nell’ambito dell’Economia circolare, il Gruppo prevede circa 6 miliardi di euro di investimenti, destinati al trattamento e chiusura del ciclo dei rifiuti, al ciclo idrico integrato e al teleriscaldamento. L’impegno di A2A per la Transizione energetica si concretizza con 16 miliardi di euro di investimenti per favorire l’elettrificazione dei consumi e lo sviluppo della rete di distribuzione elettrica, delle rinnovabili e dell’energia flessibile.

L’acquisizione per 1,2 miliardi di euro di gran parte della rete della provincia di Milano e, nel bresciano, della Valtrompia si inserisce nella strategia generale di sviluppo delle reti elettriche che prevede 4 miliardi di euro di CAPEX in arco piano, che permetterà ad A2A di generare 500 milioni di euro di EBITDA al 2035 e di consolidare il proprio posizionamento come secondo operatore italiano e tra i primi 20 in Europa per energia elettrica distribuita. Il nuovo perimetro delineato e gli importanti investimenti associati consentiranno di accrescere la RAB da 1 miliardo di euro nel 2023 a 3,4 miliardi nel 2035.

Crescita dei margini

Il Piano Strategico prevede un Ebitda ordinario in crescita da 1,9 miliardi nel 2023 a 2,2 miliardi nel 2026, a 2,6 miliardi nel 2030 e superiore a 3,2 miliardi nel 2035. Il tasso di crescita CAGR 2023-2026, al netto dell’effetto scenario sul 2023, risulta pari al 9%, mentre il corrispondente valore sul periodo 2023-2035 è pari al 6%. Oltre il 40% dell’Ebitda, sia al 2026 sia al 2030, è regolato o contrattualizzato e caratterizzato da bassa volatilità.

L’Ebitda della Business Unit Energia è atteso passare da 1,1 miliardi nel 2023 e nel 2026, a 1,3 miliardi nel 2030 e oltre 1,5 miliardi di euro nel 2035, principalmente grazie al contributo della nuova capacità rinnovabile (+3,1 GW rispetto al 2023 prevalentemente attribuibili alla crescita di capacità installata solare), agli sviluppi negli impianti finalizzati a incrementare la flessibilità del sistema elettrico (oltre 60 MW di capacità installata BESS realizzate tra il 2024 ed il 2030 e avvio del nuovo CCGT di Monfalcone da 875 MW) e alla base clienti (oltre 5 milioni di clienti gas e elettricità al 2035).

La politica dei dividendi

L’Utile netto ordinario mostra un trend di crescita coerente con l’andamento della marginalità operativa, da 0,6 miliardi di euro nel 2023 e nel 2026 a 0,7 miliardi nel 2030 e risulta maggiore di 1 miliardo di euro al 2035. Il tasso di crescita CAGR 2023-2026, al netto dell’effetto scenario sul 2023, risulta pari al 10%, mentre il corrispondente valore sul periodo 2023-2035 è pari al 7%.

Il rapporto Pfn/Ebitda è atteso a un livello sempre inferiore a 2,8x (per poi scendere sotto a 2,4x a fine Piano), nel rispetto della capacità di indebitamento del Gruppo. La politica dei dividendi prevede una crescita sostenibile del dividendo per azione di almeno il 3% annuo nel periodo di piano.

I conti del 2023

ha chiuso il 2023 con Ricavi pari a 14.758 milioni di euro, in contrazione del 36% rispetto all’anno precedente (23.156 milioni di euro). La variazione è sostanzialmente riconducibile per oltre l’80% al calo dei prezzi energetici e per la restante parte ai minori volumi venduti ed intermediati sui mercati all’ingrosso parzialmente compensati dalle maggiori quantità vendute nel settore retail.

Il Margine Operativo Lordo Ordinario è stato pari a 1.930 milioni di euro, in aumento del 30% rispetto al 2022, l’Utile Netto a 659 milioni di euro, in aumento del 64% rispetto al 2022. Al netto delle partite straordinarie, l’Utile Netto Ordinario è salito a 635 milioni di euro, +67% rispetto al 2022.

Gli investimenti organici sono stati pari a 1.376 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto all’anno precedente. La Posizione Finanziaria Netta si assesta a 4.683 milioni di euro (4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022), corrispondente a 2,4x di PFN/EBITDA in riduzione dal 2,8x del 2022.

Cedola di 0,0958 euro, pagamento il 22 maggio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria l’approvazione di un dividendo di 0,0958 euro per azione, corrispondente ad un monte dividendi pari a circa 300 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al dividendo distribuito lo scorso anno, pari a 0,0904 euro per azione. Il dividendo sarà pagato a decorrere dal 22 Maggio 2024 (data stacco cedola 20 Maggio 2024 –

record date 21 Maggio 2024).