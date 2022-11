L’ad di Ansaldo avverte: mi dimetto se Cdp non ricapitalizza

L’annuncio dell’ad di Ansaldo Energia

La crisi di Ansaldo Energia continua ad alzare la tensione nell’azienda di Genova, dove i sindacati ieri hanno proclamato un altro sciopero. Le Rsu di Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto all’amministratore delegato Giuseppe Marino «di dare spiegazioni sul perché la fabbrica venga lasciata lentamente morire. Macchinari non riparati, mancanza del legno per imballare, sintomi di una situazione inaccettabile. Serve la ricapitalizzazione e servono nuove commesse».

Marino, nell’incontro con una delegazione di lavoratori, ha voluto rassicurarli sulle commesse e soprattutto sulla ricapitalizzazione che arriverà entro la fine dell’anno. L’ad ha infatti spiegato con sono in arrivo 4 milioni di euro come anticipo per quattro turbine destinate all’Azerbaigian e ha annunciato che entro il mese arriveranno per lavori pregressi altri 26 milioni, che serviranno a fronteggiare la crisi di liquidità. Marino ha aggiunto, stringendo la mano ai delegati sindacali per ufficializzare le sue affermazioni, che se la ricapitalizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) non arriverà entro la fine del 2022, lui si dimetterà il primo gennaio.

Ansaldo Energia, che produce principalmente grandi turbine a gas (ma ha anche la divisione nucleare e la green tech), è entrata in crisi, come tante altre aziende italiane, per il complicarsi della situazione internazionale, con la guerra in Ucraina, il caro energia, il ritorno al carbone e l’impennarsi dell’inflazione. Per il 2023, infatti, non sono previste commesse. I sindacati hanno ribadito che mancano ordinativi in Italia e che Ansaldo Energia aveva già firmato tre importanti commesse con l’Enel per riconvertire a gas le centrali a carbone di Brindisi, Civitavecchia e La Casella. Il governo ha bloccato tutto per scelte di politica energetica.

La Cdp, che controlla l’88% delle quote di Ansaldo Energia, ha già stanziato 800 milioni e il nuovo impegno finanziario, cioè un altro aumento di capitale di 250-300 milioni è subordinato al piano industriale e all’accordo con le banche per ristrutturare il debito. Nel primo semestre del 2022, il risultato economico è stato negativo con una perdita di 442 milioni di euro e un indebitamento netto verso terzi di 787 milioni. La società, dopo aver comunicato i dati in agosto, spiegò che non sarebbe riuscita a raggiungere gli obiettivi economici stabiliti nel bilancio 2022 e a realizzare il suo piano industriale per via della «situazione di tensione finanziaria».

Ora «aspettiamo l’incontro con il governo – hanno detto i sindacati – che non può girarsi dall’altra parte su Ansaldo Energia. C’è la necessità di avere certezze, non si può andare avanti così: ci aspettiamo una posizione chiara e netta da parte del governo, che deve intervenire attraverso Cassa Depositi e Prestiti per ricapitalizzare e così rilanciare la nostra azienda».