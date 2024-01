Per chi non passa al mercato libero aumenti di 177 euro all'anno in bolletta

Il passaggio dal mercato tutelato a quello libero sul fronte del gas non è indolore per gli utenti pigri. Infatti la tariffa placet proposta dal gestore di riferimento, ossia da quello di cui si è già clienti, permette di continuare a fruire del servizio ma non è la tariffa migliore sul mercato. Anzi, ai clienti domestici non vulnerabili che non sono passati al mercato libero la nuova tariffa potrebbe portare, secondo l’elaborazione di Facile.it ad aumenti in bolletta fino a 177 euro l’anno.

Tariffa Placet gas: aumenti fino a 177 euro all’anno

In pratica le condizioni economiche della tariffa, denominata “offerta Placet in deroga” sono definite dall’Autorità, ad eccezione però della voce a copertura dei costi di commercializzazione, che invece viene stabilita liberamente da ciascun fornitore. Il costo della commercializzazione in tutela era pari a circa 65 euro all’anno. Da sottolineare che tutte le tariffe gas nel mercato libero hanno costi di commercializzazione leggermente più alti ma ci sono anche gestori che, confidando sulla pigrizia dei clienti, hanno aumentato questo costo con sovrapprezzi che arrivano fino a 177 euro.

Si tratta di un importo fisso, indipendente dai consumi e che quindi potrebbe avere un impatto soprattutto per chi consuma poco. Del resto proprio sulla pigrizia dei clienti hanno giocato diversi gestori al momento della scadenza e del conseguente rinnovo dei contratti luce e gas sul mercato libero applicando tariffe, non solo sulla commercializzazione ma anche sui consumi di energia da capogiro: 1 euro al chilowatt per l’elettricita e 1,5 euro a metro cubo per il gas.

Anche per l’energia meglio non optare per la tariffa placet

Ma anche il prossimo step, ossia passaggio al mercato libero, di circa 4,5 milioni di clienti sul fronte dell’elettricità, non sarà indolore per gli utenti pigri. L’abbandono del mercato tutelato è previsto il 1 luglio e, anche in questo caso, ci saranno tariffe placet che saranno però proposte non dal gestore di riferimento ma da quelli che avranno vinto le aste di appalto predisposte da Acquirente Unico. Il verdetto finale è previsto per il 6 febbraio prossimo ma c’è già una classifica parziale che vede in testa Enel ed Hera che si sono aggiudicate 7 lotti a testa ossia 1,4 milioni di clienti ciascuno.

Enel ed Hera si sono aggiudicati la maggior parte dei lotti messi in asta

La cosa non stupisce perchè sono le società con maggior numero di clienti e quindi sono quelle che hanno potuto praticare gli sconti maggiori sul fronte del prezzo di commercializzazione che però si tradurrà in ben poca cosa per i clienti, secondo alcune stime circa 2 euro al mese. Mentre il costo dell’energia resterà deciso da Arera, ossia l’Autorità per l’energia. Tra gli altri concorrenti, su 26 lotti messi a gara, Edison se ne è aggiudicata 4, Illumia 3, A2A 2, Iren 2 ed Eon 1.

Niente lotti per Acea

Mentre il maggior gestore romano, Acea neppure uno, lasciando campo libero a Enel. L’assegnazione è comunque provvisoria, in attesa di eventuali contenziosi. Ogni lotto comprende da 150 a 180mila utenti. Gli utenti elettrici sono oltre 30 milioni. Di questi, circa 8,5 milioni sono ancora sul mercato tutelato ma 4 milioni sono considerati “vulnerabili” (in situazione economica svantaggiata, malati, disabili e oltre i 75 anni). Per loro il mercato protetto continuerà, con la tariffa stabilita mensilmente dall’Arera.

Per cambiare gestore ci vogliono due mesi

Gli altri 4,5 milioni invece al primo luglio, se non avranno scelto un operatore del mercato libero, saranno assegnati in automatico all’operatore che ha vinto la gara per la fornitura nella loro zona, con la tariffa Placet variabile. E dunque anche in questo caso il consiglio è uno soltanto: lascia perdere la pigrizia e cercare la tariffa migliore sul mercato libero cambiando gestore. Da sottolineare che per questa operazione ci vogliono circa 2 mesi e parecchie scartoffie da compilare e firmare quindi meglio agire per tempo.