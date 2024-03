Biometano, crescono gli investimenti: 6 impianti per Green Arrow e Lazzari&Lucchini

L’Italia consuma 65 miliardi di metri cubi di metano all’anno e di questi, entro il 2030 5,8 miliardi potrebbero essere prodotti da impianti di biometano, ossia tramite la cosiddetta digestione anaerobica di scarti agricoli di vario genere: liquami di bovini, suini e polli ma anche vinacce, ossia gli scarti della produzione del vino.

Dagli scarti agricoli al gas: il texas italiano è l’agricoltura

“Il Texas italiano è l’agricoltura- estremizza Giovanni Perrella della segreteria tecnica del Mese – ma entro il 2030 il 10% del fabbisogno del paese potrebbe essere prodotto da impianti di biometano che sono tra le priorità del governo Meloni”. Perella era uno dei relatori del convegno organizzato da Green Arrow Capital e da Lazzari & Lucchini in occasione della presentazione dei 7 impianti di biometano realizzati in provincia di Brescia con un investimento di circa 80 milioni a cui presto di aggiungeranno altri 6 impianti, più potenti, in provincia di Verona che vedranno un altro investimento pari a 100 milioni.

I 7 impianti in funzione a Brescia producono 2 milioni di metri cubi di gas all’anno

I primi 7 impianti consentono di produrre circa 2 milioni di metri cubi all’anno con un risparmio di 14mila tonnellate di petrolio, una riduzione di circa 30mila tonnellate all’anno di CO2. Una filiera lunga quella del biometano che coinvolge molti attori (agricoltori, produttori di impianti, finanziatori ecc) e, soprattutto, ha bisogno di decreti ministeriali per il sostegno agli investimenti. Infatti la produzione, pur trovando una materia prima di base gratuita, è comunque costosa e il prezzo finale del gas prodotto, senza incentivi, è uguale a quello naturale. Ma si sa che l’economia circolare ha bisogno di tempi lunghi e di finanziamenti pazienti da parte di fondi dedicati. “Operiamo in investimenti alternativi- ha spiegato Daniele Camponeschi di Green Arrow Capital che possiede il 51% della società detentrice degli impianti di biometano mentre la rimanente quota è nelle mani di Lazzari&Lucchini- questi primi impianti sono stati incentivati dal Decreto Ministeriale del 2018 mentre i prossimi avranno un supporto maggiore dal nuovo Decreto del 2022. Green Arrow Capital vuole essere un investitore virtuoso a supporto del processo di decarbonizzazione dell’Italia”.

Il biogas, che dopo il lungo processo di lavorazione è del tutto simile al gas metano che si trova in natura, è una valida alternativa per la mobilità rispetto ai veicoli elettrici.

La sfida green tra veicoli elettrici e quelli alimentati a biometano

Ad esempio la produzione dei 7 impianti appena entrati in funzione può alimentare 1800 veicoli tra mezzi pesanti e autovetture. E già oggi il 70% dei veicoli a gas metano sono alimentati da biometano mentre sul fronte delle auto elettriche l’energia necessaria alla ricarica delle batterie proviene all’80% da impianti alimentati a gas naturale e anche a carbone. Certo i problemi non mancano in quanto la burocrazia per realizzare gli impianti è complessa e ci sono degli alti costi di allaccio alle reti dei principali distributori come Snam, Italgas e 2i rete gas. E purtroppo, secondo quanto detto da Perrella, questi oneri potrebbero finire spalmati nelle bollette degli utenti come già accade per gli incentivi green nella bolletta dell’elettricità. Sperando che ciò non accada per ora si guarda alle opportunità. Infatti gli impianti di biogas, oltre al riciclo di scarti agricoli, potrebbero offrire anche un’altra importante fonte di guadagno.

E lo scarto dello scarto, il digestato, diventa concime ricco di sostanze minerali

Il cosidetto “digestato”, ossia ciò che resta dopo la digestione anaerobica degli scarti, potrebbe essere venduto come concime naturale ricco dato che è ricco di sostanze minerali. “Purtroppo l’Ue- ha spiegato il presidente di Coldiretti Ettore Prandini – ci impedisce di venderlo come concime perché i grandi gruppi produttori di concimi chimici non vogliono. Al momento può essere solo “regalato” per l’uso ma vogliamo continuare questa battaglia che porterebbe altri introiti alla filiera e permetterebbe di ridurre in maniera significativa i fertilizzanti chimici”.