Bollette, meno soldi alle imprese. Rimodulazione per gli oneri di sistema

Bollette, aiuti “selettivi” per le famiglie. Meno soldi alle imprese

Non è ancora detta l’ultima parola. Ma proprio in queste ore è in corso un braccio di ferro sulle misure a sostegno delle bollette di famiglie e imprese. Il governo ha tutta l’intenzione di procedere ad una nuova tornata di aiuti. Tuttavia la coperta è corta e il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, deve fare i conti con il bilancio pubblico. Così, con grande probabilità, torneranno in bolletta gli oneri di sistema.

Per sapere come cambieranno gli aiuti non bisognerà attendere molto. Il nuovo decreto andra al prossimo Consiglio dei ministri, previsto per martedì 28 marzo alle 17. Intanto le prime informazioni filtrate sul tema parlano di aiuti “selettivi” per le famiglie e di un contributo più contentuo alle aziende. Di certo il piatto sarà meno ricco rispetto ai 21 miliardi stanziati nella manovra per i bonus in scadenza a fine marzo.

Per le famiglie rinnovo del bonus sociale con le attuali soglia Isee

Lo ha annunciato la sottosegretaria all’economia Sandra Savino, che ha precisato come questa soluzione va a vantaggio delle famiglie maggiormente in difficoltà (Isee sotto i 15mila euro). Inoltre il ministro Giorgetti ha ipotizzato un meccanismo basato sui consumi finalizzato ad incentivare i risparmi. Tuttavia questo sistema ha bisogno delle proiezioni di fattibilità dell’autorità di vigilanza, l’Arera, e non è detto quindi che possa entrare in funzione sin da subito. Quanto agli oneri generali di sistema, al momento azzerati, si prevede la reintroduzione. Anche se il governo sta valutando la possibilità di un taglio.

Per le imprese ipotesi di credito d’imposta modulato sul prezzo del gas

L’obiettivo è ridurre l’esborso e offrire una ciambella di salvataggio solo nel reale caso di difficoltà. Sulle imprese l’esecutivo sta pensando ad un credito di imposta modulato sul prezzo del gas: l’idea è fissare una soglia oltre la quale lo sconto aumenta, mentre al di sotto non è previsto. Anche per le aziende il governo vuole premiare chi consuma meno mettendo in piedi un sistema progressivo che però rischia di penalizzare chi ha investito nell’elettrificazione per ridurre l’uso di gas.