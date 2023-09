Bollette gas, stangata in vista: con la riaccensione del riscaldamento l'Iva potrebbe tornare al 10%

Bollette gas, stangata in vista

Si avvicina la scadenza del 30 settembre che potrebbe vedere un deciso incremento per la bolletta del gas. Infatti il bonus sociale e la riduzione dell’IVA al 5% sono stati protratti solo per il terzo trimestre. E dunque la bolletta del gas potrebbe fare la fine di quella dell’elettricità dove non sono stati rinnovati i bonus che permettevano l’azzeramento o il parziale pagamento degli oneri di sistema.

Le risorse stanziate lo scorso trimestre per il finanziamento della misura sono state pari a 775 milioni di euro. Questi coprivano, oltre alla riduzione dell’Iva sul gas al 5% ma anche il bonus sociale elettrico e gas per i clienti con Isee fino a 15mila euro o fino a 30mila euro per le famiglie con più di quattro figli.

Per quanto riguarda l’elettricità, lo sconto è oscillato tra i 40 e i 65 euro in base all’Isee presentato e al numero di componenti del nucleo familiare. Nel caso della bolletta del gas ci sono state invece riduzioni comprese tra i 10 e i 45 euro.

In attesa di una conferma

Ora bisognerà capire se le riduzioni potranno essere confermate, specie quella sull’aliquota Iva che potrebbe tornare al 10% proprio in concomitanza con l’accensione del riscaldamento previsto per il 15 ottobre. L’anno scorso, complice un autunno particolarmente caldo, la data di accensione venne spostata, ad esempio in Lombardia, al 3 di novembre.

Del resto l’inverno mite è stato per il prezzo del gas, che l’anno scorso era ai massimi storici, la panacea di tutti i mali tanto che il costo al metro cubo da gennaio ha cominciato a scendere. Dal 1 agosto però, in vista dell’autunno, il prezzo stabilito da Arera è ricominciato a salire del 2,3%.

Un rialzo allarmante per l’Unione dei consumatori

Per l’Unione dei consumatori si tratta di un rialzo allarmante dato che ad agosto i consumi erano ridotti all’osso e a fine luglio gli stoccaggi erano già all’87%. “Il rischio che a ottobre, con la riaccensione dei caloriferi e la ripresa della domanda, arrivi una stangata per le famiglie – dice Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione Consumatori – è oramai un’amara realtà. Per questo il Governo non solo deve subito rinnovare anche per il quarto trimestre la riduzione dell’Iva sul gas al 5%, ma farebbe bene anche rimettere almeno parte degli sconti sugli oneri di sistema tolti da aprile”.

Secondo lo studio per una famiglia tipo in tutela un +2,3% significa spendere 28 euro in più su base annua. Inoltre, rispetto ai tempi pre-crisi, ovvero nel confronto con agosto 2020, il rialzo per il gas è del 50,2%. Rispetto alla spesa complessiva del 2020, pari a 975 euro, dunque si pagano 292 euro in più, ossia il 29,9 per cento.