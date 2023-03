Bollette, Giorgetti: "un bonus contro l'aumento del riscaldamento"

L’intervento sarà operativo in autunno

“E’ allo studio una misura che decorrerà dal primo ottobre, con l’inizio dell’anno termico: si tratta di un contributo a compensazione per le spese di riscaldamento che verrà erogato ai nuclei familiari attraverso la bolletta elettrica”. E’ quanto ha anticipato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, al question time al Senato.

Il governo inoltre “ha allo studio un provvedimento di urgenza” sulle bollette per il secondo trimestre dell’anno in cui confermerà l’IVA al 5% sul gas e il bonus sociale per le famiglie con un ISEE sotto i 15.000 euro. Lato imprese ci sarà una “rimodulazione” delle misure del primo trimestre, ovvero dei crediti di imposta, che terrà conto dell’andamento dei prezzi del gas.

Buone notizie sul fronte dello stato di salute attuale del Paese

“I primi dati sull’andamento dell’economia evidenziano tendenze positive che lasciano prevedere che gli obiettivi della Nadef saranno raggiunti se non superati”. La previsione di crescita per quest’anno era di +0,6%.

Nel corso del Question Time, il Ministro ha anche chiarito la posizione dell’Italia rispetto alla necessità di ratificare il Meccanismo di stabilità, dichiarando che: “la riforma del MES è stata concepita in un contesto diverso dall’attuale, che non teneva conto degli shock determinati prima dalla pandemia e, poi, dalla crisi energetica”. Il titolare del Tesoro ha poi sottolineato che le due crisi, sanitaria ed energetica, “hanno mostrato quanto sia necessario procedere alla realizzazione dell’architettura finanziaria europea”.



Spunta l’ipotesi di politiche mirate contro l’inflazione

Giorgetti ha parlato anche delle misure che il governo intende intraprendere per contrastare l‘aumento dei prezzi e l’inflazione. In particolare, replicando alla richiesta del senatore Tino Magni (Sinistra italiana) che aveva se il governo intendesse “introdurre un meccanismo per compensare automaticamente inflazione con l’aumento dei salari”, il ministro ha detto di ritenere “rischioso” un meccanismo simile. Infatti, ha detto, potrebbe “generare una drammatica spirale tra prezzi e salari”. Invece, intenzione dell’esecutivo è procedere in direzione di “politiche mirate e temporanee” per intervenire in sostegno delle famiglie più colpite dall’inflazione.

Teleborsa