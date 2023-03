Bollette, tornano gli oneri di sistema: ecco gli aumenti previsti

Bollette, gli aumenti con gli oneri di sistema

Senza l’azzeramento degli oneri di sistema le bollette di luce e gas sono destinate a salire. Secondo una stima effettuata dal sito di comparazione tariffaria Facile.it la spesa potrebbe arrivare a 600 euro a famiglia.

Per stimare l’impatto degli oneri di sistema, Facile.it ha preso in esame le bollette di settembre 2021, le ultime prima dell’azzeramento; all’epoca, gli oneri sull’energia elettrica erano pari a 2,4 centesimi di euro al Kw, mentre quelli sul gas erano pari a 5,6 centesimi per smc. Si evince dunque che gli oneri sulla bolletta del gas sono doppi rispetto a quella dell’energia elettrica.

Cosa decideranno oggi

La decisone odierna dovrebbe prevedere di non toccare fino a giugno le agevolazioni Iva, confermata al 5% e la cancellazione degli oneri sulla bolletta del gas dove i consumi nei prossimi tre mesi saranno in discesa con l’approssimarsi della stagione calda.

In compenso, anche se non per tutti torneranno gli oneri sulla bolletta elettrica che comporteranno per la famiglia tipo con consumi pari a 2700Kw una spesa maggiore per circa 66 euro all’anno. Diverso invece il peso degli oneri sul gas che comporterebbe un aggravio di 493 euro, per consumi pari a 1400 smc annui.

Il commento

«Negli ultimi mesi le tariffe luce e gas sono diminuite, ma il beneficio ottenuto dalle famiglie potrebbe essere vanificato, se non tutto almeno in parte, dal ritorno degli oneri di sistema – ha detto Gabriele Airoldi di Facile.it – infatti nonostante il calo dei prezzi le tariffe di gas e luce sono più elevate rispetto a quelle che praticavano i gestori prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina”. Da sottolineare oltretutto che i gestori di gas e luce offrono tariffe che seguono l’andamento dei prezzi variabili ogni tre mese per l’elettricità e ogni mese per il gas.