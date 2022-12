Bollette, sui rinnovi dei contratti scaduti vincono le società dell'energia: via libera ai maxi-rincari

Bollette, via liberi ai maxi-rincari per i contratti scaduti

Le bollette di luce e gas aumenteranno per quei cittadini a cui è scaduto il contratto a tariffa agevolata e bloccata. L’ultima speranza, ridotta al lumicino dopo la decisione del Consiglio di Stato di accogliere il ricorso di Iren, è stata infatti spenta dall’ultima bozza del decreto Milleproroghe.

Il governo starebbe per prorogare di due mesi, fino a giugno 2023, la sospensione delle modifiche unilaterali ai contratti di luce e gas. Ma limitandola ai contratti ancora in corso e non ai rinnovi di quelli in scadenza. I cittadini che avevano esultato con la sospensiva decisa dall’Antitrust a ottobre si ritroverebbero quindi beffati. Per i nuovi contratti le società dell’energia saranno libere di aumentare i prezzi in base alle proprie strategie di mercato. E le bollette saliranno di conseguenza.

Scardinato il blocco dell’Antitrust

L’Antitrust aveva infatti preso provvedimenti prima contro Iren (a ottobre) e poi contro altre sette big dell’energia (a dicembre) per bloccare gli aumenti anche sui rinnovi dei contratti scaduti. Le società avevano criticato l’interpretazione del garante. Secondo le utility, infatti, veniva proposta dall’Antitrust “un’interpretazione errata” della norma scaricando i costi sulle società.

La sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti in corso era arrivata in estate con il dl Aiuti bis. La scelta del governo Draghi era quella di evitare forzature delle utility dell’energia con modifiche nonostante i termini bloccati da contratto.

Ma con le tariffe agevolate stipulate prima dello scoppio della guerra e ora in scadenza non ci sarà nulla da fare. I cittadini dovranno rassegnarsi a pagare cifre più alte per le bollette di luce e gas.