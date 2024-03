Casa green Ue salve le seconde case ma niente incentivi per le caldaie a gas

La “direttiva UE case green” licenziata dal Parlamento Ue si propone di ridurre l’impatto ambientale del parco immobiliare europeo, che rappresenta circa il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di CO2 del continente. Gli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni energetiche dovranno essere ristrutturati entro il 2030 per il 16%, e entro il 2033 per il 26%.

Per gli edifici residenziali, si punta a una riduzione del consumo energetico del 16% al 2030 e del 20-22% entro il 2035. Gli unici esentati saranno gli edifici storici e agricoli, così come gli edifici protetti per il loro valore architettonico o storico, i fabbricati temporanei, le chiese e i luoghi di culto. E anche le seconde case se usate per meno di 4 mesi all’anno. Secondo alcune stime gli immobili che vanno ristrutturati sono circa 5 milioni con una spesa media calcolata per famiglia che varia da 20 a 50mila euro.

Tecnocasa: il 72,7% delle transazioni riguarda immobili nelle classi peggiori

L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite effettuate attraverso le sue agenzie nel 2023 mettendo in luce come il 72,7% delle transazioni abbia riguardato abitazioni nelle classi energetiche peggiori, che dovrebbero dunque essere oggetto di ristrutturazione (F e G). Le classi energetiche intermedie (C-D-E) compongono il 20,8% delle compravendite mentre solo il 6,5% degli acquisti riguarda soluzioni in classe energetica elevata (A-B). La quota di acquisti di abitazioni in classe energetica A e B è simile a quella registrata nel 2022, mentre nel 2021 era più alta e sfiorava l’8%.

Secondo Tecnocasa si assiste a una lieve contrazione degli acquisti di abitazioni in classe energetica elevata perchè diminuisce l’offerta di soluzioni di nuova costruzione e di conseguenza cala anche la disponibilità di tipologie in classe energetica alta. Del resto gli ultimi dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate nel 2023 evidenziano un calo delle compravendite di nuove costruzioni del 19,6% rispetto al 2022.

Direttiva e bonus edilizi

La direttiva UE case green impatterà anche sull’attuale parco dei bonus edilizi previsti dal nostro Paese. Tra le novità previste dalla direttiva, c’è il posticipo al 2040 dell’obbligo di abbandonare le caldaie a combustibili fossili. Ma già dal 2025 cesseranno gli incentivi (detrazione al 50%) per l’installazione di questo tipo di caldaie.

Sarà, invece, incentivato l’uso di sistemi di riscaldamento che incorporano energie rinnovabili, come la combinazione di caldaie e impianti solari termici o pompe di calore che possono arrivare anche al 65%. C’è anche l’obbligo di installazione di pannelli solari su edifici pubblici, non residenziali e nuovi edifici residenziali entro il 2030. Il fotovoltaico, l’istallazione è ancora costosa un impianto da 3Kw con batteria costa intorno ai 10mila euro, non risolve il problema dato che in inverno e dopo le sei del pomeriggio in estate, quando il sole tramonta, la produzione è zero.

Obiettivi di efficienza

Le misure di ristrutturazione adottate dal 2020 saranno conteggiate ai fini dell’obiettivo di efficienza. L’accordo dovrà ora essere confermato dai governi nazionali per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore venti giorni più tardi.

I ventisette paesi Ue avranno due anni di tempo per adeguarsi presentando a Bruxelles le loro tabelle di marcia per indicare la via che intendono seguire per centrare gli obiettivi di effiencientamento. Quanto agli investimenti l’Ue stima che entro il 2030 saranno necessari 275 miliardi di euro annui per la svolta energetica del parco immobiliare, ovvero 152 miliardi di euro di investimenti all’anno in più rispetto alle risorse attuali.

Non sono previsti finanziamenti dedicati, ma i Paesi potranno attingere ai fondi Ue per sostenere la svolta: tra questi, il Fondo sociale per il clima, il Recovery fund e i Fondi di sviluppo regionale.