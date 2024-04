Casa green, ultimo round per la direttiva sulla riqualificazione degli immobili

Le nuove regole per la casa green alle battute finali. La normativa sarà domani sul tavolo dell’Ecofin per chiudere il cerchio su una materia che rischia di costare cara ai contribuenti del Vecchio continente. Soprattutto a quelli del Sud Europa, Italia in primis, per via di un patrimonio immobiliare assai vetusto e particolare.

Ma il peggio è che i governi non potranno contare su fondi aggiuntivi rispetto a quelli già stanziati dall’Unione. Detta in altri termini, per i bonus si potrà attingere solo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, al Fondo sociale per il clima e dai Fondi di coesione. Obiettivo: zero emissioni entro il 2050. Unica consolazione: non sono passate le sanzioni in un contesto in cui gli Stati membri avranno più margine di manovra.

Lo scenario

Ad oltre un anno dal voto del Parlamento dovrebbe quindi chiudersi il cerchio su una materia assai controversa quando manca ormai poco alle elezioni europee. L’impressione è che a Bruxelles l’attuale establishment stia premendo il piede sull’acceleratore per mettere in sicurezza le nuove regole della Energy performance of buildings. Regole che potrebbero essere nuovamente in discussione nel caso di un esito elettorale capace di modificare gli attuali equilibri politici dell’Unione.

Un intervento senza precedenti

La normativa riguarderà cinque milioni di immobili con le performance peggiori. Rispetto alla prima versione, quella attuale pervede un taglio del consumo medio di energia del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Resta l’obiettivo al 2050 quando tutti gli immobili residenziali dovrano essere a zero emissioni con un limitato consumo di energia. Scompaioni quindi dal documento le classi energetiche e i limiti temporali in cui raggiungerli.

Non si potrà considerare nel computo l’impatto positivo dei nuovi edifici più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli già in essere. Le nuove regole infatti prevedono che almeno il 55% della riduzione di consumo di energia avvenga via riqualificazione degli edifici più energivori.

C’è spazio per le eccezioni

Esiste la possibilità di escludere alcuni immobili. Toccherà ai governi fissare i paletti. Ma già da ora per Bruxelles possono essere esentati edifici sottoposti a vincolo, destinati a scopi di difesa, le seconde case utilizzate per meno di quattro mesi all’anno, gli edifici provvisori e religiosi, i piccoli immobili sotto i 50 metri quadrati.

Stop “morbido” per i combustibili fossili

Il bando totale per i combustivili fossili è fissato al 2020, ma non sono previste sanzioni. Intanto già dal prossimo anno gli Stati non potranno più varare incentivi per le caldaie alimentate solo da combustibili fossili. Non si tratta di un argomento da poco visto che alla fine di quest’anno, in Italia, scadrà buona parte dei bonus per la casa.

Le stime della spesa per le famiglie italiane

E’ naturalmente presto per fare i conti perchè molto dipenderà poi dalle decisioni attuative del governo. Tuttavia secondo il Codacons, la riqualificazione energetica degli edifici comporta un esborso medio che oscilla tra i 35.000 e i 60.000 euro considerando una abitazione di 100 mq. E quindi, considerato che il debito pubblico ha raggiunto i tremila miliardi e non c’è spazio nemmeno per garantrire più fondi a sanità e istruzione, con le nuove regole green gli italiani dovranno inevitabilmente a mettere mano al portafoglio.