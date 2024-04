Centrali idroelettriche, il nodo concessioni. Lo scorso anno sono scadute quasi 2 su 10

L’idroelettrico è una delle tecnologie più redditizie per la produzione di energia pulita anche se la più datata. Nel 2023 sono scadute il 17% delle concessioni delle grandi centrali idroelettriche e questo ha aperto una serie di scontri, tra chi vuole la proroga e chi insiste per nuovi bandi di gara, su tutto il territorio italiano. Il tempo stringe e le situazioni da valutare, per il governo e le giunte regionali, sono molte. In Italia ci sono 532 grandi dighe. Di queste 309 (il 60%) sono a uso prevalentemente idroelettrico e, dalle liberalizzazioni del 1999, vengono gestite da 28 operatori.

Otre ai colossi Enel, Edison, Alperia Greenpower e A2A, che curano 232 impianti, c’è una galassia di concessionari più piccoli, ai quali fa capo anche una sola diga. Se il 17% delle concessioni sono in scadenza nel 2029 lo sarà un ulteriore 69%. Si tratta delle centrali gestite da Enel. Per i prossimi anni si prospetta dunque molta confusione. “L’Italia è, infatti, tra i pochi paesi ad aver adeguato la propria normativa, a seguito delle procedure di infrazione della Commissione Europea (sulla concorrenza), ma il risultato è stata l’adozione di una normativa confusa e disomogenea – ha spiegato un report Ambrosetti – Oltretutto l’Italia è l’unico paese in Europa ad aver aperto in modo così ampio il proprio mercato”. Ciò significa che ai nuovi bandi per le concessioni idroelettriche italiane potrebbero partecipare anche le società europee. Mentre alle aziende italiane è precluso il mercato estero.

Secondo il report la proroga sarebbe la scelta migliore “l’introduzione di una rideterminazione della durata delle concessioni idroelettriche (con un prolungamento di10 anni) permetterebbe agli operatori di investire in Italia 9 miliardi di euro aggiuntivi rispetto allo scenario attuale”. La materia ha diverse sfaccettature e cambia a seconda del territorio. Aprire un bando per le assegnazioni potrebbe significare introiti cospicui per le casse dello Stato, sia per i canoni d’affitto sia per le procedure di partecipazione alla gara. Ma c’è il rovescio della medaglia. Infatti senza proroghe non ci sarebbero neppure gli investimenti sugli impianti esistenti.

L’allarme lanciato da Elettricità Futura, che riunisce gli operatori della filiera industriale dell’energia elettrica è che c’è un rischio di privatizzazione sottolineando il fatto che l’Italia sarà l’unico paese ad organizzare le gare per gli impianti idroelettrici. Da sottolineare infatti che i primi 5 operatori del Paese ossia Enel, A2a, Dolomiti, Alperia e Cva, rappresentano oltre il 70% della produzione idroelettrica e sono tutte o totalmente pubbliche o riferite in qualche modo al mondo pubblico. Il problema è che sarà piuttosto complicato impostare le gare inoltre si prospetta un notevole numero di contenziosi che rallenterebbe in maniera significativa gli investimenti sulle centrali idroelettriche.