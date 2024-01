Comunità energetiche, il decreto è in vigore ma manca il regolamento

E’ entrato in vigore, dopo nove mesi di attesa, il decreto che incentiva la diffusione di impianti per la produzione di elettricità tramite le Cer, ossia le Comunità Energetiche Rinnovabili. Il nuovo regime per le Comunità energetiche e l’autoconsumo diffuso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027 ma potrebbe chiudersi prima in caso del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW.

Entro 30 giorni in arrivo il regolamento

Tutto bene dunque? No perchè manca il regolamento. Entro 30 giorni, come previsto dal provvedimento, saranno approvate le regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Entro 45 giorni dall’approvazione delle regole il GSE, inoltre, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste.

Lo scopo rimane quello di favorire lo sviluppo di 7 GW complessivi di impianti rinnovabili in autoconsumo a livello nazionale. Per raggiungere l’obiettivo sono previsti contributi diversificati. Tra cui un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei Comuni sotto i 5mila abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi. E unatariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

Come accedere alla tariffa incentivante

La richiesta di accesso deve essere presentata utilizzando il portale Gse rispettando alcuni requisiti:

potenza nominale massima del singolo impianto, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW

le Comunità energetiche rinnovabili devono essere già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, prevedendo, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI

gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile devono essere connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria.

Ecco gli incentivi

L’incentivo è destinato a chi investe in impianti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, inseriti in Comunità energetiche e siti in Comuni con meno di 5mila abitanti. Copre il 40% dei costi di realizzazione di tali sistemi ma entro limiti di spesa:

1.500 euro al kW, per impianti fino a 20 kW

1.200 euro al kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW

1.100 euro al kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW

1.050 euro al kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW

Il soggetto beneficiario deve presentare domanda a seguito dell’apertura dello sportello del GSE, utilizzando il sito web.

Cosa è una Cer

Una Cer è comunità energetica rinnovabile, ossia un’associazione di clienti finali, consumatori di energia elettrica, che possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”.

Produzione da rinnovabili in Italia già al 44%

In Italia nel 2023 la produzione da rinnovabili, ovvero idroelettrico, eolico, solare, biomasse e geotermico, si è attestata al 44% del totale. Ma altri paesi hanno fatto ancora meglio: Germania e Spagna infatti hanno superato la soglia del 50% di rinnovabili, mentre la Gran Bretagna è arrivata al 47%.