Endesa (Enel): risultato ordinario a 2,4 miliardi di euro (+26%)

Endesa (Enel): risultato ordinario a 2,4 miliardi (+26%)

Endesa, società spagnola del gruppo Enel, chiude il 2022 con un Ebitda pari a 5,327 miliardi di euro, il 25% in più dello scorso anno, e un risultato netto ordinario di 2,398 miliardi (+26%) grazie principalmente al buon andamento del business gas e all’elevata performance degli impianti a ciclo combinato. Tale cifra, si legge in una nota, consentirà di proporre la distribuzione di un dividendo lordo di 1,585 euro per azione, superiore del 6% rispetto alle attese.

Gli investimenti effettuati nell’anno, sottolinea il gruppo energetico, hanno raggiunto il massimo storico a 2,343 miliardi, l’8% in più rispetto all’anno precedente. Il 76% di questo investimento è allineato con la tassonomia dell’Unione europea. Entro il 2023 Endesa prevede di battere nuovamente il record investendo il 20% in più. Il contributo fiscale di Endesa nell’esercizio è stato pari a 3,843 miliardi con la Spagna che rappresenta l’85% di tale cifra e la società che rimane tra i cinque maggiori contribuenti del paese.

Il risultato netto consolidato si attesta a 2,541 miliardi, il 77% in più, una crescita che si spiega principalmente con due fattori: il buon andamento del business gas nel suo complesso e il deterioramento sensibilmente inferiore rispetto al 2021 del valore delle attività extrapeninsulari. La società proporrà l’approvazione alla prossima assemblea ordinaria, la cui data è ancora da definire, il rinnovo dei quattro consiglieri il cui mandato scade quest’anno. Endesa, indica la nota, ha impugnato innanzi al Tribunale Nazionale l’imposta sui profitti in quanto la ritiene “discriminatoria e ingiustificata”. Il 2022, si legge nel comunicato, si conferma l’anno con i prezzi dell’elettricità più alti nella storia della Spagna.

Il titolo Endesa in Borsa guadagna il 2% a 18,9 euro, mentre Enel è in progresso dell’1,4% a 5,33 euro.