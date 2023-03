Enel, risultati 2022: risultato netto di 5,4 miliardi, migliore della guidance

I risultati 2022 di Enel

(Teleborsa) – Enel ha chiuso l’esercizio 2022 con un risultato netto di 1.682 milioni di euro che si confronta con i 3.189 milioni di euro del 2021 (-47,3%), mentre il risultato netto ordinario del Gruppo è risultato pari a 5.391 milioni di euro (5.593 milioni di euro nel 2021, -3,6%), superiore alla guidance di 5-5,3 miliardi di euro.

Un risultato che ha scontato la compressione dei risultati in Italia, per effetto del particolare scenario energetico dell’anno, e l’incremento degli ammortamenti dell’esercizio.

Complessivamente i ricavi sono ammontati a 140.517 milioni di euro, risultando in crescita del 63,9% rispetto agli 85.719 milioni di euro del 2021. La variazione positiva è principalmente riconducibile ai maggiori volumi di energia prodotti, intermediati e venduti in un contesto di prezzi medi crescenti, nonché al favorevole andamento dei tassi di cambio.

L’EBITDA ordinario si è attestato a 19.683 milioni di euro , in aumento del 2,5% rispetto ai 19.210 milioni di euro del 2021, superando alla guidance di Gruppo pari a 19-19,6 miliardi di euro. L’EBIT è risultato pari a 11.193 milioni di euro (7.5511 milioni di euro nel 2021, +48,2%).

Starace: “Cresciamo in rinnovabili e digitalizzazione delle reti”

“Gli eccellenti risultati che Enel ha registrato nel 2022 evidenziano la capacità del Gruppo di creare valore per i propri stakeholder anche a fronte del contesto altamente sfidante che ha caratterizzato gli ultimi tre anni”, ha commentato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, mettendo il punto sulla “resilienza del modello di business integrato”.

“Nei prossimi mesi dell’anno, continueremo a crescere nelle rinnovabili e a digitalizzare le reti di distribuzione – ha anticipato il manager – contribuendo a decarbonizzare il mix di generazione e ad aumentare l’indipendenza energetica nelle geografie in cui operiamo, migliorando la qualità del servizio, abilitando l’elettrificazione dei consumi finali e tutelando i nostri clienti dalla volatilità dei mercati energetici. Concentreremo gli investimenti soprattutto in Italia e negli altri Paesi core, in modo tale da accelerare il percorso di crescita sostenibile del Gruppo, riducendone ulteriormente il profilo di rischio”.

Cresce anche il dividendo di Enel

L’indebitamento finanziario netto si è attestato a 60.068 milioni di euro da 51.693 milioni di euro nel 2021 (+16,2%), risultando in linea con guidance. In aumento principalmente per gli investimenti del periodo il cui fabbisogno è stato parzialmente compensato dai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, che hanno risentito dell’impatto sul capitale circolante netto di alcuni provvedimenti governativi, e dagli effetti positivi delle attività di asset portfolio management

Il dividendo complessivo proposto per l’intero esercizio 2022 è pari a 0,40 euro per azione (di cui 0,20 euro per azione già corrisposti quale acconto a gennaio 2023), in crescita del 5,3% rispetto al dividendo complessivo di 0,38 euro per azione riconosciuto per l’intero esercizio del 2021.