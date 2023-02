Enel a Catania trasforma i vestiti usati in pannelli solari

Il progetto siciliano di Enel

Dai vestiti usati in viscosa ai pannelli solari il passo non è breve ma fattibile. Lo pensa Enel che nella giga fabbrica 3Sun per pannelli che è stata inaugurata ufficialmente a Catania, è pronta a realizzarli entro il 2025. I pannelli in plastica riciclata, che viene estratta anche dagli indumenti, peseranno la metà rispetto a quelli attuali in vetro ma senza perdere efficienza. Il minor peso li renderà più semplici da istallare anche su superfici, come i capannoni delle fabbriche, che in questo momento, non possono sopportare il peso dei pannelli tradizionali se istallati su tutta la loro superficie. In realtà la fabbrica di Catania, che sorge vicino a quella di StM per i microchip, esiste da oltre 10 anni ma ora la produzione è stata fermata per il potenziamento della catena produttiva che dovrebbe portare entro il 2024 a produrre pannelli solari per una capacità totale di 3Giga, ossia quanto produce una centrale nucleare.

Investimento di 600 milioni

L’investimento è di 600 milioni di euro di cui 118 milioni ottenuti dai fondi europei per l’innovazione. L’impianto prevede anche la creazione di circa mille posti di lavori e un centro di R&S particolarmente avanzato. Il primo passo sarà comunque la messa in produzione di nuovi pannelli fotovoltaici in grado di aumentare l’assorbimento della luce solare dal 22% attuale fino al 28%, sviluppando inizialmente moduli fotovoltaici basati su una tecnologia ad “eterogiunzione” di silicio (HeteroJunction Technology, HJT) che presenta migliori prestazioni rispetto alle tecnologie convenzionali. Successivamente sarà implementata una tecnologia innovativa denominata “Tandem” che consentirà di aumentare ancora l’efficienza delle celle fotovoltaiche arrivando ad oltre il 30% e migliorando l’affidabilità dei pannelli.

La nuova tecnologia, che sarà pronta nel 2025, permetterà di sfruttare al meglio non solo i raggi infrarossi del sole, quelli delle ore 12 per intenderci, ma anche quelli ultravioletti meno intensi del mattino e della sera, che consentono abbronzature senza scottature. Al momento la fabbrica di pannelli targata Enel sarà la più grande in Europa anche se ovviamente è lontana dalla capacità produttiva degli stabilimenti cinesi. Quanto alle materie prime necessarie alla produzione per i primi due anni il silicio arriverà dalla Cina poi si cerca di sviluppare anche accordi con produttori europei di wafer. Ovviamente l’Ue deve fare la sua parte: la produzione di silicio in Europa può diventare competitiva con la Cina a patto che la Commissione intervenga con contributi.