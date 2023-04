Enel cede asset in Perù a società cinese per 2,9 miliardi di dollari

(Teleborsa) – Enel ha sottoscritto un accordo con la società cinese China Southern Power Grid International (CSGI) per la cessione della totalità delle partecipazioni detenute da Enel Perú nella società di distribuzione e fornitura di energia elettrica Enel Distribución Perú e nella società di servizi energetici avanzati Enel X Perù.

L’accordo prevede che CSGI acquisirà le partecipazioni in Enel Distribución Perú (pari a circa l’83,15%) e in Enel X Perù (pari al 100%) a fronte di un corrispettivo totale di circa 2,9 miliardi di dollari, corrispondenti a circa 4 miliardi di dollari in termini di enterprise value (riferito al 100%).



In linea con il Piano strategico

“Questa operazione – ha commentato l’ad Francesco Starace – ci consente di massimizzare il valore degli investimenti compiuti finora in Perù nella digitalizzazione della rete e nei servizi energetici avanzati, proseguendo l’attuazione del piano di dismissione degli asset annunciato a novembre in occasione della presentazione del Piano Strategico di Enel ai mercati finanziari, e volto a completare il processo di razionalizzazione del Gruppo, da sempre elemento fondante della nostra strategia”.

Il gruppo italiano prevede che l’operazione genererà una riduzione dell’indebitamento netto consolidato di circa 3,1 miliardi di euro nel 2023 e un impatto positivo nel 2023 sull’utile netto reported pari a circa 500 milioni di euro. Non sono invece previsti impatti dell’operazione sui risultati economici ordinari.