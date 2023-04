Enel: si accende lo scontro per le nomine, Glass Lewis sceglie Mazzucchelli

Glass Lewis consiglia Mazzucchelli alla presidenza di Enel

Si accende lo scontro per il rinnovo del consiglio d’amministrazione di Enel. Il proxy advisor Glass Lewis boccia la lista del Mef e consiglia agli azionisti di votare Marco Mazzucchelli (lista Covalis) per la presidenza del gruppo. Glass Lewis consiglia anche di votare per la lista presentata da Assogestioni rappresentante l’1,86% del capitale con un voto separato sul presidente.

Il ruolo dei proxy advisor

I proxy advisor sono società specializzate nel fornire indicazioni di voto ai grandi fondi d’investimento per le assemblee di società quotate. In genere le loro indicazioni si riflettono poi nei voti delle assemblee. Nel caso di Enel, l’altro grande operatore, Iss, ha consigliato due giorni fa di appoggiare la lista del Tesoro, con Paolo Scaroni alla presidenza e Flavio Cattaneo come amministratore delegato. Si profila così una divisione dei voti tra i grandi fondi internazionali, che hanno una quota consistente del capitale dell’ex monopolista. Nei giorni scorsi i rappresentati del Tesoro avevano incontrato i proxy advisor per dissipare i dubbi del mercato sulle candidature presentate per il rinnovo dei cda delle grandi partecipate.

Voto separato

Nella nota pubblicata questa mattina si legge che per la presidenza Glass Lewis consiglia di effettuare un voto separato dalla lista del cda e di votare per Mazzucchelli presidente e non Paolo Scaroni. Secondo Glass Lewis, Mazzucchelli potrebbe “meglio salvaguardare la supervisione indipendente a livello di consiglio di amministrazione e fungere da miglior contrappeso alla presenza del ceo”.

Per il board preferita Assogestioni

Quanto al cda, Glass Lewis considera che alcune delle argomentazioni di Covalis riguardanti l’opacità del processo di formazione della lista da parte del Mef siano fondate. Ma ritiene che la lista depositata da Assogestioni sia la meglio qualificata per rappresentare gli interessi del mercato.