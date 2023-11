Energia, Salvini: "Lavori in corso per il mercato tutelato"

“Lavori in corso, lavori in corso. È un momento di difficoltà economica per tante famiglie italiane”. Interpellato a margine di un evento sulla mobilità sostenibile organizzato da Most a Milano, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha spiegato che la partita non è ancora chiusa. A proposito della fine della possibile proroga del mercato tutelato dell’energia, Salvini ha spiegato che “quello del libero mercato, anche per l’energia elettrica, è una scelta, ahimè, fatta da governi di sinistra precedenti a cui stiamo cercando di porre rimedio”.

A raffreddare le speranze di una riapertura della partita è arrivata però in mattinata la Commissione Ue. “La graduale eliminazione dei prezzi regolamentati dell’energia elettrica – ha detto un portavoce -, che mira ad aumentare la concorrenza sul mercato, è una milestone che fa parte del più ampio pacchetto di leggi sulla concorrenza incluso nel Pnrr. I prezzi dell’elettricità sul mercato libero sono significativamente più bassi rispetto al mercato regolamentato, a vantaggio dei consumatori e delle imprese”.

Fasce deboli

“Sono veramente ridicole e da rispedire al mittente le critiche della sinistra e dei cinquestelle alla mancata proroga del regime di mercato tutelato, perché provengono esattamente da chi ha determinato questa situazione inserendo questo impegno vincolante come una delle condizioni del Pnrr” ha spiegato il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo. “Il Governo Meloni, che in questi mesi ha già approvato diversi provvedimenti a sostegno delle fasce sociali deboli sul tema delle bollette della luce e del gas, si farà comunque carico della tutela dei soggetti vulnerabili garantendo che il passaggio al mercato libero preveda comunque le opportune cautele ed impedisca aumenti delle bollette per le fasce sociali più deboli, così come previsto nei nostri ordini del giorno approvati sia alla Camera che al Senato pochi giorni fa”.

Il tema riguarda il 10% delle bollette

“Vogliamo assolutamente tranquillizzare i consumatori italiani”. Il tema del mercato tutelato è “una questione che riguarda il dieci per cento delle bollette di una parte dei cittadini italiani. Quindi, non dobbiamo essere allarmati e preoccupati. Noi siamo per il mercato libero. Non bisogna fare demagogia su un tema che produrrà effetti positivi” come ha detto il segretario nazionale di Fi, Antonio Tajani, in una conferenza stampa nella sede nazionale azzurra sul tema del mercato libero per l’energia e il gas.

“Non bisogna fare una tempesta in un bicchier d’acqua -ha sottolineato- Noi crediamo che sia giusto liberalizzare il mercato perchè abbasserà il costo dell’energia per consumatori e imprese. Serve una grande campagna di comunicazione in modo che in consumatori possano trovare la miglior fonte di approvigionamento. Mi farò portatore nel governo della richiesta di una campagna informativa che consenta la maggior trasparenza possibile. Fi dice sì al mercato libero perchè fa pagare di meno ai cittadini”.

Il mercato libero porta vantaggi

“Spiace vedere come diverse forze politiche che hanno votato, durante il governo Draghi, quella proroga che ha dato il via alle aste che ci apprestiamo a fare, ora stiano montando un caso che non esiste sul passaggio dal mercato tutelato al servizio di tutele graduali” ha detto il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri nel corso di una conferenza stampa del partito. “Già oggi 22 milioni di famiglie sono nel mercato libero” ha proseguito.

“Degli altri 10 milioni di utenti, circa la metà, ossia i più vulnerabili, continueranno a rimanere nel regime a prezzo amministrato, mentre per gli altri ci sarà un regime di graduale tutela per 3 anni, con una tariffa derivante dalla logica del maggior ribasso che le aste impongono. Per loro, dunque, ci sarà un beneficio. Si sta facendo passare l’idea che il mercato libero sia a favore delle aziende e non del consumatore, ma è esattamente il contrario: grazie alla concorrenza, le famiglie avranno la possibilità di scegliere le migliori offerte di prodotti e servizi. Per agevolare queste decisioni, sarà nostro impegno chiedere al governo un’azione intensa di comunicazione e informazione per una scelta consapevole”, ha concluso.