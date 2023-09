Eni annuncia collocamento bond convertibili e "sostenibili"

Eni annuncia l’avvio del collocamento di obbligazioni convertibili senior unsecured, durata 7 anni (scadenza 14 settembre 2030), caratterizzate da una struttura sustainability-linked, emesse per un importo nominale complessivo di circa 1 miliardo di euro.

Le Obbligazioni, per cui è atteso un rating A- da Standard & Poor’s, Baa1 da Moody’s e A- da Fitch saranno convertibili in azioni ordinarie Eni quotate su Euronext Milan (Borsa Italiana), acquistate nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2023. Il prezzo di conversione sarà stabilito al termine del Collocamento e si prevede compreso tra il 20% e il 25% al di sopra del prezzo di riferimento, che sarà determinato come prezzo medio ponderato (Volume Weighted Average Price o VWAP) delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna tra il momento di avvio delle contrattazioni e la fissazione dei termini economici del Collocamento. È previsto che le Obbligazioni pagheranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 2,625% e il 3,125%.

Le obbligazioni saranno legate al conseguimento dei seguenti target di sostenibilità

Si tratta degli obiettici che Eni dovrà raggiungere alla data del 31 dicembre 2025: riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni Upstream (Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2)) ad un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO2eq (-65% rispetto al livello base del 2018); incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (Renewable Installed Capacity), fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW. In caso di mancato raggiungimento di uno o di entrambi i target, Eni pagherà un importo pari

allo 0,50% del valore nominale delle Obbligazioni in corrispondenza del pagamento della quarta cedola, che avverrà in data 14 settembre 2027.

Le Obbligazioni, destinate esclusivamente ad investitori qualificati ed aventi un taglio minimo di 100.000 euro, saranno collocate in funzione delle condizioni di mercato ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale.

Per il Collocamento, Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays, Goldman Sachs International e J.P. Morgan, che agiranno come structuring banks, e, insieme a BofA Securities Europe SA, Citigroup, Deutsche Bank e Morgan Stanley agiranno come joint bookrunners

