Eni, utile netto adjusted a 13,3 miliardi. Oggi il piano strategico

Eni, vola l’utile

Eni presenta i conti 2022 e festeggia. In attesa del Capital Markets Day in programma per oggi dove verranno presentati gli obiettivi finanziari e operativi per il 2023 e il Piano strategico 2023-2026, il cane a sei zampe può sicuramente sorridere visti i profitti generati lo scorso anno. L’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni per l’esercizio 2022 è pari a 13,3 miliardi di euro (3,78 euro per azione), in aumento di 9 miliardi rispetto all’esercizio 2021. Mentre l’utile operativo adjusted di gruppo nell’esercizio 2022 è stato di 20,4 miliardi, più che raddoppiato rispetto al 2021.

Nel sol quarto trimestre l’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è stato pari a 2,5 miliardi di euro, registrando un aumento di quasi il 50% rispetto al corrispondente periodo 2021. L’Ebit adjusted di gruppo del quarto trimestre 2022, invece, è stato pari a 3,6 miliardi, con una flessione di 0,2 miliardi rispetto al corrispondente trimestre 2021 per effetto della riclassifica di Azule Energy (attività Eni E&P in Angola) nelle partecipazioni, della minore produzione di idrocarburi e dei proventi one-off 2021 di Ggp (Gas e gas naturale liquefatto), in parte compensati dal robusto andamento dell’attività R&M (raffinazione).

“Priorità strategiche confermate”

“I risultati operativi e finanziari che abbiamo raggiunto sono stati eccellenti, così come la capacità di garantire in tempi rapidi forniture stabili all’Italia e all’Europa e il progresso nei piani di decarbonizzazione”, ha commentato l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, sui risultati del 2022. “Durante l’anno abbiamo concluso una serie di accordi e di attività per rimpiazzare in modo definitivo il gas russo entro il 2025 – ha continuato Descalzi -, potendo contare sulle nostre solide relazioni con i paesi produttori e sul nostro modello di sviluppo accelerato, che ci consentiranno di incrementare i flussi di gas da Algeria, Egitto, Mozambico, Congo e Qatar”.

“Le nostre priorità strategiche restano confermate: continueremo a investire per assicurare la stabilità e regolarità delle forniture per soddisfare il fabbisogno energetico e perdecarbonizzare le nostre attività e l’offerta ai clienti, mantenendo la disciplina finanziaria indispensabile per garantire ritorni attrattivi agli azionisti”, ha rassicurato l’ad di Eni.