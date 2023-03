Equinor acquista Suncor Energy UK per 850 milioni di dollari

Equinor acquista Suncor Energy UK

(Teleborsa) – Equinor, azienda norvegese del petrolio controllata dallo stato, ha firmato un accordo per l’acquisizione della società inglese Suncor Energy UK per un corrispettivo totale di 850 milioni di dollari. La transazione include una partecipazione “non-operated” nel giacimento petrolifero Buzzard (29,89%), un’ulteriore partecipazione “operated” nello sviluppo di Rosebank (40%) e dipendenti Suncor con sede nel Regno Unito che lavorano in questi asset.

“Questa transazione è in linea con la strategia di Equinor di ottimizzazione del nostro portafoglio di petrolio e gas e di crescita nei nostri paesi core“, ha spiegato Philippe Mathieu, executive vice president for Exploration and Production International.



“Stiamo costruendo la nostra posizione di lunga data come ampio partner energetico nel Regno Unito, rafforzando la nostra posizione di fornitore di energia affidabile in Europa“, ha aggiunto.

Equinor è attivo da quasi 40 anni in Regno Unito da quasi 40 anni e ha fornito l’equivalente del 29% della domanda totale di gas naturale del Regno Unito nel 2022.