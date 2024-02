Gara sui siti di stoccaggio Edison, Parigi chiede più soldi da usare per il nucleare

Il cda di Edison

Possibile svolta nella gara che ormai da settimane vede contrapposte Snam e Ascopiave, l’utility controllata dai Comuni delle province di Treviso, Belluno, Pordenone e Venezia, per aggiudicarsi quattro siti di stoccaggio del gas messi sul mercato da Edison. Secondo quanto appreso dalla Verità, infatti, le ultime richieste del colosso dell’energia controllato dai francesi di Edf hanno spinto i due offerenti a riformulare le loro proposte e a convergere su offerte solo cash, che comunque avrebbero superato i 600 milioni di cui si parlava originariamente. Sembra che ci sia una spinta della casa madre transalpina per ricavare dalla gara la maggiore liquidità possibile da usare per i progetti relativi al nucleare. Una decisione in un verso o in un altro arriverà a breve visto che, in un consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, i vertici di Edison hanno esaminato le nuove proposte.

Contenzioso con Arera

Non è escluso nulla, neanche la possibilità che la gara venga posticipata in un secondo momento. E’ diventato, infatti, centrale il contenzioso di Edison con Arera in relazione a uno dei quattro siti oggetto dell’affare, quello di San Potito e Cotignola (Ravenna), gli altri sono a Collalto (Treviso) e Cellino (Teramo). Una delibera della authority che svolge attività di regolazione e controllo anche nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale non ha infatti riconosciuto alcuni degli investimenti realizzati da Edison sul sito ravennate. Come da prassi nei settori di pubblica utilità, dal Rab (capitale investito regolatorio) sono determinate le tariffe riconosciute e di conseguenza i ricavi del sito. Meno investimenti corrispondono anche a minor fatturato.

Ricorso al Tar

Morale della favola, se si riducono i ricavi si abbassa di circa 110 milioni anche il valore del deposito di gas. Edison ha vinto il ricorso al Tar, ma Arera si è rivolta al Consiglio di Stato. Un nodo difficile da sciogliere anche perché non sembra che Edison sia disposta a fare molte concessioni. Certo, se la gara venisse sospesa potrebbe cambiare tutto. Probabilmente Ascopiave, che capitalizza in Borsa poco più di mezzo miliardo, convergerebbe i suoi sforzi economici su un altro obiettivo.

Solo cash

La novità delle nuove proposte è che non ci sarebbe più nessuna integrazione con eventuali asset. Da indiscrezioni era filtrato che Snam (primo azionista Cdp reti con il 31%) avesse inserito nell’offerta anche le attività legate al biogas che fanno capo alla controllata Bioenerys, mentre Ascopiave, guidata da Nicola Cecconato, aveva messo sul piatto le centrali idroelettriche e i parchi eolici che si trovano tra Lombardia e Veneto. Si tratta di 29 impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: 27 centrali idroelettriche e due parchi eolici, in Campania e Calabria, per una potenza complessiva di 84 megawatt. Sia Snam che Ascopiave avrebbero riformulato le offerte convergendo quasi esclusivamente sulla liquidità.