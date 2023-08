Gas, prezzi in crescita del 26% per rischi di fornitura del Gnl

Prezzi del gas in salita ad Amsterdam dopo mesi di cali: dopo un picco a 43,49 euro al MWh, top da fine aprile 2023, i future sul gas Ttf sono scambiati a 39,35 euro al MWh in rialzo del 26,6%. A spingere gli acquisti, le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Eon Leonhard Birnbaum che, in un’intervista a Bloomberg Tv, ha detto che “la crisi non è ancora finita”.

Oltre a questo, pesano i rischi di fornitura del Gnl dopo gli annunci di sciopero dei lavoratori di alcune strutture in Australia. I lavoratori degli impianti di Chevron Corp. e Woodside Energy Group Ltd. in Australia hanno votato per uno sciopero che potrebbe avere ripercussioni sulle esportazioni di gas naturale liquefatto dal Paese, rendendo piu’ rigido il mercato globale del carburante. I tempi dello sciopero pero’ non sono stati immediatamente chiariti.