Gas, Ue avverte: "Prepararsi a scenario peggiore"

L’Ue deve prepararsi allo scenario “peggiore” sulle forniture di gas russo in vista della scadenza dell’accordo di transito tra Mosca e Kiev, prevista alla fine dell’anno. E’ quanto emerge da un documento interno della Commissione Ue.

La sicurezza dell’approvvigionamento richiederà “uno stretto monitoraggio” per “garantire l’inverno 2024/2025”, osserva Bruxelles, evidenziando anche i progressi sul fronte della dipendenza da Mosca: “Nel 2023, il gas russo era solo il 15% dell’import totale Ue” rispetto a oltre il 50% prima della guerra. Lo stop dell’accordo di transito potrebbe portare ad una perdita di circa 5% dei questa quota.

Intanto, nelle scorse ore Vladimir Putin è tornato ad agitare lo spettro di un conflitto nucleare: una minaccia “reale”, ha affermato, a causa delle mosse dei Paesi della Nato nel conflitto in Ucraina. Ma i Paesi occidentali, ha avvertito, devono ricordare che anche Mosca possiede “armi capaci di raggiungere i loro territori”. Il monito è stato pronunciato dal presidente russo nel suo annuale discorso sullo stato della Nazione davanti alle Camere riunite, un appuntamento in cui Putin ha ostentato sicurezza per i successi ottenuti recentemente sul campo dalle sue truppe, a differenza di 12 mesi fa, quando le sorti sembravano volgere a favore di Kiev.

Putin, comunque, ha voluto ribadire ancora una volta che la Russia non ha intenzione di attaccare Paesi dell’Alleanza atlantica, definendo “sciocchezze” gli allarmi che si levano dall’Europa. Così come ha liquidato come “false” le accuse di Washington di voler dispiegare armi nucleari nello spazio. “Si tratta solo di uno stratagemma per trascinarci in negoziati alle loro condizioni, che beneficiano solo gli Usa”, ha affermato. (Teleborsa)